Educadores dominicanos brillan en Ranking de Líderes Innovadores 2025

Guayaquil, Ecuador. – La República Dominicana tuvo un papel protagónico en el Encuentro Internacional INNOVATEC de Líderes Innovadores 2025, donde dos reconocidos educadores dominicanos fueron distinguidos como parte del prestigioso ranking internacional.

El doctor José Ramón Holguín Brito, presidente de la Asociación de Rectores del Caribe y las Américas (ARCA) y rector del ITSC, junto al doctor José Alejandro Aybar M., canciller de UNICARIBE y presidente de la Asociación de Universidades Privadas (AUPRI), recibieron sendas placas que los acreditan entre los Líderes Innovadores 2025.

El reconocimiento fue entregado por el Dr. Josu Gómez Barrutia, organizador del encuentro, quien resaltó la trayectoria y el aporte de ambos dominicanos en favor de la educación superior y la innovación académica en la región.

Holguín Brito expresó que este galardón representa un estímulo para seguir trabajando en la formación técnico-profesional, mientras que Aybar destacó la necesidad de fortalecer los lazos entre universidades y sectores productivos para garantizar mayor empleabilidad a los jóvenes.

El doctor José Ramón Holguín, Brito, Presidente del ARCA y Rector del ITSC, mientras recibe su distinción de manos del doctor Josu Gómez Barrutia en Ecuador.

Durante su participación, el doctor Holguín dictó la conferencia titulada “Los desafíos de la educación superior ante la necesidad de la formación técnico-profesional”, generando gran interés entre los asistentes.

Por su parte, Aybar moderó el panel “Empleabilidad, Horizontes y Realidad”, donde participaron figuras como Esteban Veintimilla, de QS; Joaquín González del Pino, presidente de Quixote Innovation; y Pablo Arosemena, director general de EUREKA, centro de emprendimiento e innovación de la Universidad Espíritu Santo (UEES).

El panel abordó temas de gran actualidad, entre ellos los retos de la inteligencia artificial, las carreras emergentes del futuro y el papel de las universidades en la adaptación a las transformaciones sociales y económicas.

Se resaltó además la responsabilidad de las instituciones de educación superior en brindar formación pertinente, capaz de generar oportunidades reales de desarrollo incluso en sectores informales que mueven las economías emergentes.

El ranking internacional también reconoció a personalidades destacadas del ámbito educativo y empresarial, entre ellos Carlos Ortega Maldonado, canciller de la Universidad UEES; Paloma Cabello, miembro del Global Advisory Board del MIT; e Isabel Noboa, presidenta del Grupo Nobis y de Unidos por la Educación.

Asimismo, fueron incluidos Francisco Abedabroo, presidente de Oracle para Desarrollo de Negocios en LATAM; Teodoro Ribera, rector de la Universidad Autónoma de Chile; y Laura Gámez, investigadora en Medicina Cuántica, entre otras figuras que con su talento hacen valiosas contribuciones al progreso global.

El evento se desarrolló en dos jornadas: la primera, en la Universidad UEES, centrada en el análisis de los rankings universitarios de Iberoamérica; y la segunda, en la Universidad ECOTEC, dedicada al reconocimiento de los Líderes Innovadores.

En este marco, se anunció que UNICARIBE alcanzó la posición No. 27 entre las 30 universidades más innovadoras de Iberoamérica, un logro que refuerza la presencia dominicana en los escenarios académicos internacionales.

También participaron en el encuentro el doctor José Hazim III, rector de la UCE; el doctor Wady Ramírez, rector de UNIREMHOS y presidente de ADOU; así como representantes de la Universidad Popular Isa de Dionisio (UPID), fortaleciendo la proyección regional de la educación dominicana.

Con este reconocimiento, los educadores dominicanos no solo elevan el prestigio académico del país, sino que consolidan a la República Dominicana como referente en el debate internacional sobre innovación y futuro de la educación superior.

