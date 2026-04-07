Educación y autoridades refuerzan plan nacional de seguridad en escuelas públicas

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó una reunión estratégica para fortalecer la seguridad en los centros educativos públicos del país.

Durante el encuentro, el funcionario destacó la necesidad de ampliar y optimizar el despliegue de la Policía Escolar en puntos previamente identificados como prioritarios.

La jornada contó con la participación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, con quien se coordinaron acciones conjuntas para garantizar entornos más seguros.

De Camps aseguró que la seguridad escolar es una prioridad de su gestión, ya que incide directamente en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

“El bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo es clave para lograr una educación efectiva y de calidad”, expresó el ministro.

Asimismo, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a prevenir situaciones de riesgo dentro y en las inmediaciones de los planteles.

Las autoridades acordaron implementar un plan de despliegue basado en criterios técnicos y diagnósticos actualizados para optimizar los recursos disponibles.

Este enfoque permitirá atender de manera más eficiente las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad en materia de seguridad escolar.

El ministro también destacó la importancia de iniciativas complementarias como el Centro de Apoyo Psicoemocional (CAPEM), que contribuyen al bienestar integral de la comunidad educativa.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno de continuar impulsando políticas que fortalezcan el sistema educativo y garanticen espacios seguros para todos los estudiantes en el país.