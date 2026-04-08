Educación suspende clases en zonas bajo alerta por condiciones climáticas adversas

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) anunció la suspensión de la docencia en varias provincias del país debido a las condiciones climáticas generadas por una vaguada.

La medida fue adoptada en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), ante pronósticos de lluvias intensas, tormentas eléctricas e inundaciones.

Según informaron las autoridades, la suspensión aplica tanto para centros educativos públicos como privados ubicados en las demarcaciones bajo alerta.

El objetivo principal de la decisión es salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante posibles riesgos como crecidas de ríos, cañadas y deslizamientos de tierra.

El MINERD instruyó a los directores regionales y distritales a mantenerse en evaluación constante de las condiciones climáticas en sus zonas.

Asimismo, indicó que podrán extender la suspensión en aquellos centros donde persistan situaciones que representen peligro para la comunidad educativa.

Las autoridades también exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por los organismos competentes.

Finalmente, recomendaron evitar desplazamientos innecesarios en áreas vulnerables y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil para prevenir incidentes.