Educación pública consolida avances en cobertura, tecnología y calidad de los aprendizajes

Bartolo García

El Ministerio de Educación de la República Dominicana informó que durante el año 2025 y lo que va de 2026 el sistema educativo público preuniversitario ha experimentado avances significativos en cobertura, calidad de enseñanza y fortalecimiento institucional.

Estos progresos forman parte de la Hoja de Ruta impulsada por el ministro Luis Miguel De Camps, en coherencia con los objetivos trazados por el Gobierno para transformar la educación nacional hacia el año 2028.

De acuerdo con los datos oficiales, los años promedio de escolaridad de la población de 15 años o más aumentaron de 9.56 en 2023 a 9.60 en 2025, reflejando una mayor permanencia y avance académico de los ciudadanos dentro del sistema educativo.

En tanto, el indicador de años promedio de escolaridad ajustado a los aprendizajes se mantuvo en 5.48, consolidando una medición estable del nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes en los distintos niveles formativos.

El Ministerio destacó también la culminación de la adecuación curricular en los niveles Primario y Secundario de adultos, fortaleciendo los procesos pedagógicos y garantizando mayor coherencia educativa en estas modalidades.

Como parte de esta actualización, se incorporó de manera explícita la educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana dentro de la carga horaria, buscando formar estudiantes con valores, compromiso social y responsabilidad democrática.

En el nivel Inicial, se reportó un crecimiento sostenido de la matrícula, especialmente en el primer ciclo, donde más de 40 mil niños fueron inscritos, alcanzando un avance significativo hacia la meta de cobertura proyectada para 2028.

El segundo ciclo de Inicial también mostró resultados positivos, con más de 350 mil estudiantes matriculados y una mejora constante en la tasa neta de cobertura, acercándose a los objetivos presidenciales.

En Educación Secundaria, la matrícula superó los 860 mil estudiantes, lo que representa un alto porcentaje de cumplimiento de la meta nacional, acompañado de un incremento en el acceso y permanencia escolar.

Las modalidades Técnico Profesional y en Artes evidenciaron igualmente crecimiento, ampliando las oportunidades de formación especializada y desarrollo de habilidades para el trabajo y la creatividad.

Uno de los programas más impactantes ha sido el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil, que ha beneficiado a cerca de 1.8 millones de alumnos en todo el país, generando un ahorro millonario para las familias dominicanas.

En materia de recursos educativos, más de 1.8 millones de estudiantes recibieron libros de texto gratuitos, mientras que la plataforma de libros digitales continuó expandiendo su alcance con miles de usuarios activos.

El proceso de transformación tecnológica incluyó la entrega de equipos, la instalación de pantallas interactivas, la creación de bibliotecas digitales y la habilitación de nuevos laboratorios de informática en decenas de centros educativos.

A nivel social, el Bono Escolar impactó a cientos de miles de familias, reforzando la permanencia estudiantil mediante apoyo económico directo a padres y tutores.

Finalmente, el Ministerio resaltó la expansión de la infraestructura escolar, con la construcción de miles de aulas en planteles y estancias infantiles en múltiples provincias, fortaleciendo la capacidad del sistema para acoger a más estudiantes y consolidar una educación pública moderna, inclusiva y de calidad.