Educación inicia planificación anticipada del año escolar 2026-2027

Ministerio activa comisión especial para organizar el regreso a clases y garantizar condiciones óptimas en los centros educativos
Educacion inicia planificacion anticipada del ano escolar 2026 2027

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, emitió la Orden Departamental 04-2026 con el objetivo de iniciar de manera anticipada la preparación del año escolar 2026-2027.

La disposición activa la Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar, instancia encargada de coordinar los trabajos previos al inicio del período lectivo y fortalecer la planificación del sistema educativo.

Según informó el Ministerio de Educación de la República Dominicana, esta comisión será coordinada por el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, responsable de convocar las mesas de trabajo y supervisar las acciones establecidas.

El organismo también estará integrado por los viceministerios de Planificación y Desarrollo Educativo, Supervisión y Control de la Calidad de la Educación, Gestión Administrativa y Acreditación y Certificación Docente.

estudiantes dominicanos

Además, participarán el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la Dirección de Infraestructura Escolar, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Comunicación y el Gabinete Ministerial.

Entre las principales funciones de la comisión figura verificar las proyecciones de matrícula para el próximo período escolar e identificar las necesidades de espacios para garantizar el cupo estudiantil.

Asimismo, deberá supervisar la disponibilidad de libros de registro y materiales necesarios para cada grado en los distintos niveles, modalidades y subsistemas del sistema educativo.

La comisión también tendrá la responsabilidad de evaluar las necesidades de docentes por áreas de conocimiento y dar seguimiento a los procesos de reclutamiento y concursos para asegurar la designación del personal requerido.

Otro de sus objetivos será definir el programa de capacitación de verano dirigido a fortalecer las prácticas pedagógicas de cara al nuevo período lectivo.

De igual forma, el organismo deberá asegurar la adquisición de medios educativos, materiales didácticos, libros de texto y mobiliario necesarios para el adecuado funcionamiento de los centros educativos.

Entre sus responsabilidades también se incluye garantizar la entrega de utilería escolar y la alimentación de los estudiantes desde el inicio de las clases.

Finalmente, la comisión trabajará para asegurar que los planteles estén en condiciones óptimas y elaborará el calendario oficial que regirá el año escolar 2026-2027, el cual será sometido al Consejo Nacional de Educación para su aprobación.

