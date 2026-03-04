Educación inicia planificación anticipada del año escolar 2026-2027

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, emitió la Orden Departamental 04-2026 con el objetivo de iniciar de manera anticipada la preparación del año escolar 2026-2027.

La disposición activa la Comisión Especial para la Apertura del Año Escolar, instancia encargada de coordinar los trabajos previos al inicio del período lectivo y fortalecer la planificación del sistema educativo.

Según informó el Ministerio de Educación de la República Dominicana, esta comisión será coordinada por el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, responsable de convocar las mesas de trabajo y supervisar las acciones establecidas.

El organismo también estará integrado por los viceministerios de Planificación y Desarrollo Educativo, Supervisión y Control de la Calidad de la Educación, Gestión Administrativa y Acreditación y Certificación Docente.

Además, participarán el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la Dirección de Infraestructura Escolar, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Comunicación y el Gabinete Ministerial.

Entre las principales funciones de la comisión figura verificar las proyecciones de matrícula para el próximo período escolar e identificar las necesidades de espacios para garantizar el cupo estudiantil.

Asimismo, deberá supervisar la disponibilidad de libros de registro y materiales necesarios para cada grado en los distintos niveles, modalidades y subsistemas del sistema educativo.

La comisión también tendrá la responsabilidad de evaluar las necesidades de docentes por áreas de conocimiento y dar seguimiento a los procesos de reclutamiento y concursos para asegurar la designación del personal requerido.

Otro de sus objetivos será definir el programa de capacitación de verano dirigido a fortalecer las prácticas pedagógicas de cara al nuevo período lectivo.

De igual forma, el organismo deberá asegurar la adquisición de medios educativos, materiales didácticos, libros de texto y mobiliario necesarios para el adecuado funcionamiento de los centros educativos.

Entre sus responsabilidades también se incluye garantizar la entrega de utilería escolar y la alimentación de los estudiantes desde el inicio de las clases.

Finalmente, la comisión trabajará para asegurar que los planteles estén en condiciones óptimas y elaborará el calendario oficial que regirá el año escolar 2026-2027, el cual será sometido al Consejo Nacional de Educación para su aprobación.