Educación inclusiva y talento estudiantil marcan agenda del MINERD a nivel nacional

Bartolo García

Santo Domingo.– El Ministerio de Educación de la República Dominicana reafirmó su compromiso con una educación inclusiva al conmemorar el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, bajo el lema “La diversidad nos enseña: todos los estudiantes cuentan por igual”.

El acto principal se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde el ministro Luis Miguel De Camps destacó la importancia de construir un sistema educativo que integre la diversidad como un valor esencial.

Durante su intervención, el funcionario subrayó que hablar del autismo es reconocer el potencial de niños, niñas y jóvenes con capacidades y talentos que deben ser desarrollados plenamente dentro del sistema educativo.

Asimismo, resaltó que el país ha avanzado en la creación de un marco normativo que respalda la inclusión, citando leyes y ordenanzas recientes, aunque indicó que el principal reto sigue siendo su implementación efectiva en las aulas.

De su lado, la directora de Educación Especial, Lucía Vásquez, presentó avances significativos, señalando que el 25% de los estudiantes con necesidades específicas corresponde al Trastorno del Espectro Autista (TEA), con miles de beneficiados a través de programas educativos y apoyo familiar.

Explicó que actualmente existen 134 aulas específicas para la inclusión educativa y 36 centros especializados, además de más de 16 mil docentes capacitados en prácticas inclusivas en todo el país.

En paralelo, el MINERD anunció el inicio de las Galas Regionales de la Modalidad en Artes, con la participación de más de 10 mil estudiantes provenientes de 113 centros educativos a nivel nacional.

Estas actividades forman parte de la Gala Nacional de Arte 2026 y se desarrollan en distintas regionales del país, donde los estudiantes presentan propuestas en disciplinas como música, teatro, danza, cine, fotografía y artes visuales.

Bajo la temática “Travesía del arte: origen y viaje de nuestra identidad”, los jóvenes han demostrado su talento y creatividad, resaltando elementos culturales dominicanos a través de presentaciones escénicas y exposiciones artísticas.

Las galas han tenido lugar en regiones como Duarte, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez y Santo Domingo, evidenciando el impacto de una educación integral que promueve el desarrollo artístico como herramienta de crecimiento personal.

El ministro De Camps destacó que estas iniciativas forman parte de una visión educativa que busca fomentar el pensamiento crítico, la sensibilidad cultural y la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno.

Finalmente, el MINERD informó que esta fase regional continuará en todo el país como antesala de la Gala Nacional de Arte, prevista para el mes de junio, donde se reunirán las propuestas más destacadas del talento estudiantil dominicano.