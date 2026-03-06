Educación condena interrupciones de clases y defiende cumplimiento del calendario escolar

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El Ministerio de Educación de la República Dominicana rechazó los paros de docencia convocados en algunas provincias por la Asociación Dominicana de Profesores, al considerar que estas interrupciones afectan el cumplimiento del calendario escolar y vulneran el derecho a la educación de miles de estudiantes.

La institución educativa afirmó que la paralización injustificada de las clases impacta de forma directa el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos del país.

Según explicó el ministerio, estas acciones ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos académicos establecidos para el presente año lectivo.

El MINERD destacó que actualmente funciona la llamada Mesa de los Cinco Pilares, un espacio multisectorial creado para fomentar el diálogo, la consulta y la concertación de políticas públicas en el sistema educativo preuniversitario.

Edificio administrativo del Ministerio de Educación.

Este mecanismo está integrado por representantes del magisterio, estudiantes, familias, servidores públicos y miembros de la sociedad civil.

A través de este espacio se impulsa un protocolo orientado a garantizar el cumplimiento del calendario escolar y prevenir interrupciones indebidas de la docencia.

El ministerio recordó además que el pasado año los docentes del Registro de Elegibles tuvieron la oportunidad de optar por plazas vacantes en sus respectivas demarcaciones mediante una plataforma dispuesta por la institución.

Este proceso, según la cartera educativa, se realizó con criterios de transparencia y participación para garantizar que cada centro educativo cuente con el personal docente necesario.

Asimismo, el MINERD reiteró que se mantiene atento a los planteamientos realizados por la ADP y expresó su disposición a continuar el diálogo con el gremio magisterial.

La institución enfatizó que se han ofrecido respuestas responsables a diversas solicitudes con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso educativo.

Sin embargo, advirtió que los paros injustificados atentan contra el Pacto Educativo y contra los esfuerzos del Gobierno para mejorar la calidad del sistema educativo dominicano.

Finalmente, el Ministerio de Educación exhortó al gremio magisterial a desistir de estas acciones que, según indicó, afectan el aprendizaje de los estudiantes y comprometen el fortalecimiento del sistema educativo nacional.