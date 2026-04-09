Educación anuncia retorno a clases tras superar condiciones climáticas adversas

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Educación de la República Dominicana informó que las clases serán reanudadas este viernes en todo el país, luego de la suspensión preventiva aplicada en varias provincias afectadas por las lluvias.

La decisión de suspender la docencia el jueves respondió a la incidencia de una vaguada que provocó lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgos de inundaciones en distintas zonas del territorio nacional.

Las autoridades educativas explicaron que la medida fue tomada en coordinación con organismos de emergencia, con el objetivo de proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Tras una evaluación de las condiciones meteorológicas, el MINERD determinó que existen las condiciones adecuadas para retomar las actividades académicas con normalidad en todo el sistema educativo.

No obstante, la institución reiteró a las direcciones regionales y distritales la importancia de mantenerse vigilantes ante cualquier cambio en el clima que pudiera representar riesgos.

Asimismo, exhortó a los centros educativos ubicados en zonas vulnerables, como áreas cercanas a ríos o propensas a inundaciones, a aplicar medidas preventivas adicionales conforme a los protocolos establecidos.

El ministerio también llamó a la población a seguir las orientaciones de los organismos de socorro y evitar desplazamientos innecesarios en lugares de alto riesgo.

Con esta disposición, las autoridades buscan garantizar la continuidad del proceso educativo, manteniendo como prioridad la seguridad y el bienestar de toda la comunidad escolar en el país.