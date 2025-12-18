Eduardo Casanova revela públicamente que vive con VIH

El actor, director y guionista español Eduardo Casanova, de 34 años, reveló este jueves que vive con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y explicó que decidió poner fin a “un silencio largo, doloroso y desagradable” que había mantenido durante muchos años.

En un mensaje compartido en redes sociales, Casanova expresó que, a pesar del miedo y la incertidumbre, hoy se siente profundamente feliz, y afirmó que la dignidad debería ser la base desde la cual todas las personas con VIH puedan hablar abiertamente de su condición.

El cineasta señaló que alrededor del 80 % de las personas con VIH no lo ha contado a casi nadie debido al estigma social, el cual según afirmó conduce a un rechazo injusto y sistemático. Ese silencio, aseguró, es una carga que sufren muchísimas personas y que él ha decidido romper cuando se sintió preparado para hacerlo.

“Lo hago por mí, pero espero que también pueda servir de ayuda a otros”, explicó Casanova, quien adelantó que abordará este tema a través del cine, su principal forma de expresión, en un documental que se estrenará en 2026.

La publicación del artista generó una amplia muestra de apoyo en redes sociales. Compañeros del ámbito audiovisual como Leticia Dolera, Hugo Silva, Raquel Meroño y Miguel Diosdado manifestaron públicamente su respaldo.

Casanova, conocido por su papel de Fidel en la serie Aída, ha desarrollado desde entonces una prolífica carrera como actor, guionista y director. El pasado 1 de diciembre estrenó la miniserie ‘Silencio’, una producción que tiene como trasfondo la pandemia del VIH.