Edesur pone en servicio nuevo transformador de potencia en subestación Paraíso del DN

En el marco de su intensivo plan de expansión y mejoras de su infraestructura eléctrica en corto plazo, Edesur Dominicana puso este viernes en operación un nuevo transformador de potencia de 50 megavoltiamperios (MVA) en la subestación Paraíso, del Distrito Nacional.



El potente equipo aumenta un 100% la capacidad para atender la demanda energética en esa zona, beneficiando de forma directa a miles de clientes y más de 12 sectores.



Con el transformador de potencia, que maneja niveles de tensión de 138/12.5 kilovoltios (kV) en alta y baja, respectivamente, se logra la habilitación de un segundo campo de transformación que tiene como propósito garantizar condiciones operativas más seguras y estables en los sectores del Distrito Nacional beneficiados las mejoras.



Los trabajos, que conllevan una inversión superior a los RD$8.3 millones, se enmarcan en un plan intensivo de expansión y mejoras de redes e infraestructuras eléctricas que desarrolla Edesur Dominicana a corto plazo y que busca reducir los riesgos de sobrecargas e interrupciones para el periodo de mayor demanda de electricidad, el verano próximo.



Con el fortalecimiento de esta infraestructura serán beneficiadas las subestaciones cercanas como son: Los Prados, Embajador, Arroyo Hondo y Metropolitano, al permitir reducir de forma significativa sus demandas.



Entre los sectores beneficiados con la habitación del segundo campo de transformación figuran los ensanches Paraíso, Piantini, Julieta Morales y Carmelita, La Aldaba, Reparto Universitario, Yolanda Morales, Serrallés, Las Villas y Urbanización Fernández.



También, Jardines del Norte, Viejo Arroyo Hondo, Ensanche La Fe y otras zonas adyacentes.

Edesur Dominicana confirma su compromiso con garantizar mayor confiabilidad y continuidad del suministro, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus clientes y de la ciudadanía, en sentido general.