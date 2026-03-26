Edesur moderniza y fortalece estructura de subestación eléctrica Arroyo Hondo del DN con inversión de RD$240 millones

Edesur Dominicana destinó unos 244 millones de pesos (US$3.91 millones) para modernizar la subestación eléctrica Arroyo Hondo y brindar un servicio más confiable y eficiente a sus clientes del Distrito Nacional.



Los trabajos propiciaron la renovación de la infraestructura eléctrica en consonancia con la capacidad instalada de 56 megavoltioamperios (MVA), para dar paso a un equipamiento de regulación automática que garantiza mayor estabilidad en el suministro.



Con estas mejoras se aumenta la capacidad de respaldo a subestaciones vecinas a la zona de influencia, para agilizar la respuesta ante casos de incidencias.



El proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incluye la sustitución de cables aislados de media tensión (MT), el cambio de celdas automáticas de MT para dar mayor confiabilidad, en consonancia con las normativas medioambientales existentes.



Además, contempla la habilitación de un nuevo circuito desde la subestación, que maneja niveles de tensión de 12.47 kilovoltios.



Las adecuaciones beneficiarán a casi 46,000 clientes de demarcaciones con alta incidencia de instituciones y comercios de gran demanda.



Entre las zonas que se beneficiarán de forma directa e indirecta figuran Mirador de Arroyo Hondo, Cerros de Arroyo Hondo, Viejo Arroyo Hondo, Los Caminos, La Aldaba, La Puya, Cuesta Hermosa, Altos de Arroyo Hondo.



También, las mejoras impactarán positivamente a los usuarios alimentados desde las subestaciones vecinas Kilómetro 10 ½ (KDIE), Los Prados (LPRA), Paraíso (PARA) y Metropolitano (METR).



Las intervenciones en la subestación eléctrica Arroyo Hondo forman parte del Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Eléctricas en Distribución que se ejecuta con el financiamiento del BID, por un monto global de US$155 millones.



Dicho programa abarca la construcción y habilitación de nuevas subestaciones, la repotenciación y adecuación de subestaciones existentes, reconducción y expansión de troncales de las redes asociadas y el mejoramiento de la automatización y el control de la operación de la red.