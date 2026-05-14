Edesur logra reducir las pérdidas eléctricas y el déficit financiero

En el primer trimestre de 2026, disminuye su déficit corriente en 8.4 millones de dólares

Como resultado de las acciones contra el fraude eléctrico la tasa de pérdidas de redujo en 0.9%

Durante el primer trimestre de 2026, Edesur Dominicana logró reducir las pérdidas eléctricas a un 29.8%, en comparación con igual período del año anterior, cuando la cifra se situó en un 30.7%.

En el ámbito técnico- comercial, los avances alcanzados durante el trimestre se evidencian en un mayor porcentaje de cobranza que subió de un 98.7% en 2025 a un 98.9% en 2026.



Estos resultados son cónsonos con la implementación de mejoras sustanciales en la empresa, que obtuvo indicadores favorables, pese a enfrentar un contexto adverso por el aumento de los precios de compra de la energía.



A nivel financiero, la distribuidora obtuvo avances positivos en su desempeño, cerrando el trimestre con una reducción de su déficit corriente, que pasó de US$98.2 millones en 2025 a US$89.8 millones en 2026.



En el mismo periodo, también se logró una mejora en la calidad del servicio. La demanda de energía de nuestros clientes se abasteció en un 97.8 %, superando el 97.2 % del año anterior.

Asimismo, el promedio de horas mensuales de cortes en el servicio tuvo una disminución significativa, al pasar de 23.8 a 13 horas al mes.



Estos indicadores tienen detrás una gestión enfocada en mejorar las condiciones del servicio que Edesur brinda a sus clientes y en la optimización de sus recursos.



Solo en los primeros tres meses del año, se ejecutaron 159,000 intervenciones en terreno, entre las que figuran 101,124 adecuaciones y 10,999 desmantelamientos de suministros de clientes regulares.

Asimismo, se intervinieron 2,210 clientes en bajas que presentaban consumo progresivo y se registraron 4,130 eliminaciones de conexiones directas mediante la instalación de nuevos medidores.



Las acciones ejecutadas también incluyeron 17,420 cambios de medidores, el saneamiento de 583 módulos concentrados en altura (MCA) y la incorporación de 4,449 nuevos clientes.



La distribuidora continúa su política de persecución del fraude eléctrico, logrando levantar 7,678 actas de irregularidades, 102 de ellas, a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).



Estas acciones y resultados demuestran el compromiso de Edesur Dominicana con la mejora de la calidad del servicio eléctrico y la sostenibilidad financiera de la empresa.