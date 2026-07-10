Edesur habilitará este sábado un nuevo circuito en la Subestación eléctrica UASD

Edesur Dominicana habilitará esté sábado un nuevo circuito en la Subestación eléctrica UASD con lo cual mejorará la eficiencia y la confiabilidad del servicio en varias zonas del Distrito Nacional.



La salida de media tensión UASD108 permitirá reducir la carga en el circuito UASD104 y contribuirá a ofrecer un servicio más estable y con menor riesgo de interrupciones. También, permitirá fortalecer la infraestructura eléctrica para atender el crecimiento de la demanda energética.



Las adecuaciones, que impactarán a las zonas abastecidas por los circuitos UASD101, UASD103, UASD104, UASD107 y MATA107, ameritarán la interrupción provisional del servicio, en horario aproximado de 8:00 de la mañana a 12:00 meridiano.



Los sectores en los que estos trabajos tendrán incidencia de forma parcial figuran La Esperilla, El Vergel, Naco, Centro De Los Héroes, La Julia, Los Jardines del Sur, Honduras y Atala.



También, en Zona Universitaria, Nuestra Señora de la Paz y Mata Hambre.



Las intervenciones permitirán un suministro más seguro y estable y forman parte de un plan de fortalecimiento de la red de distribución que ejecuta la empresa en su área de concesión.

Edesur presenta excusas por los inconvenientes que estos trabajos puedan ocasionar y agradece la compresión de sus clientes.