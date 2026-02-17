Edesur fortalece más de 2,000 kilómetros de redes, construye y repotencia seis subestaciones eléctricas

Edesur Dominicana logró significativos avances en materia de infraestructura eléctrica durante el año 2025, cuando construyó tres nuevas subestaciones eléctricas, repotenció otras tres e intervino más de 2,247 kilómetros de redes de media tensión.



Además, intervino unos 14 campos de transformación con trabajos preventivos y acumuló unas 14,513 horas de mantenimiento, superando casi el doble del tiempo ejecutado en 2024.



Con una inversión superior a los RD$328 millones la empresa construyó las subestaciones Rancho Arriba, Pedernales (campo provisional) y Jimaní, con lo que mejora la capacidad de servicio en esas demarcaciones, saldando una deuda social acumulada durante años.



Las nuevas infraestructuras cuentan con una capacidad instalada de 5-7, de 10.5 y de 10-14 megavoltioamperios (MVA), respectivamente.



En adición, en el transcurso del año 2025 fueron repotenciadas las subestaciones Matadero, Madre Vieja y Paraíso.



Asimismo, la distribuidora hizo mantenimiento en unos 2,247 kilómetros de redes de media tensión.

Otros trabajos consistieron en la aplicación de un plan de salvamento de unos 5,196 transformadores de distribución, lo que contribuirá a disminuir las interrupciones del servicio y a prolongar la vida útil de estos equipos, repercutiendo en una mayor satisfacción de los clientes.



En tanto, con la finalidad de reducir las fallas y garantizar la eficiencia operativa, se realizó una extensa e intensa jornada de mantenimiento preventivo en 3,469 kilómetros de redes eléctricas.



Estos resultados reflejan un esfuerzo sostenido de fortalecimiento operativo, con mejoras estructurales en la red de distribución y una gestión orientada a la planificación, prevención y optimización del servicio eléctrico durante el año 2025.

Las nuevas subestaciones



En la provincia San José de Ocoa fue habilitada, con una inversión superior a los RD$78 millones, la subestación eléctrica Rancho Arriba que cuenta con un transformador de potencia de 5-7 megavoltioamperios (MVA) con lo que se cubre la demanda creciente de energía.



En tanto que en Pedernales la empresa habilitó un campo de transformación provisional de 10.5 MVA y un tramo de más de tres kilómetros de redes eléctricas. Los trabajos tuvieron una inversión superior a los RD$170 millones.



También, con un costo aproximado de RD$80 millones en Jimaní se puso a funcionar una subestación eléctrica, que cuenta con una capacidad instalada de entre 10-14 MVA.