Edesur fortalece alumbrado público con más de 2,000 luminarias instaladas y reparadas

Bartolo García

Santo Domingo.– Edesur Dominicana informó que en lo que va de año ha instalado, sustituido o reparado más de 2,000 lámparas en distintos municipios y distritos municipales de su zona de concesión, como parte de su amplio programa de mantenimiento y expansión del alumbrado público.

La empresa explicó que estos trabajos se desarrollan en coordinación con alcaldes y directores distritales, mediante acuerdos que permiten realizar levantamientos en terreno, actualizar el inventario de luminarias encendidas y apagadas, así como reponer aquellas que se encuentran fuera de servicio.

Los levantamientos ya fueron completados en las provincias de Azua, San Juan, Bahoruco, Independencia y Pedernales, mientras que actualmente continúan en Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Elías Piña, con el objetivo de fortalecer la cobertura y eficiencia del servicio.

Estas jornadas permiten la creación de una base de datos georreferenciada con información precisa sobre cada luminaria instalada dentro del área de concesión de Edesur, lo que representa un paso importante para optimizar la gestión del sistema de alumbrado público.

Entre las comunidades impactadas figuran Palmarejo-Villa Linda y Pantoja, en Santo Domingo; además de Azua, Barreras, Barro Arriba, Emma Balaguer, Clavellinas, Los Fríos, Proyecto 4, Pueblo Viejo y Tábara Arriba, en la provincia de Azua.

También se han realizado mejoras en municipios como Arroyo Cano, Bohechío, El Cercado, Jínova, Las Maguanas, Matayaya, San Juan y Vallejuelo, así como en localidades de Bahoruco e Independencia como Galván, Neiba, Tamayo, Jimaní y La Colonia, reafirmando el compromiso de Edesur con la seguridad, el bienestar ciudadano y el fortalecimiento del servicio eléctrico.