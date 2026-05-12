Edesur Dominicana repotencia subestación eléctrica Ciudad Satélite

Con las adecuaciones, que tienen una inversión de RD$45.5 millones, se beneficiarán más de 32,000 usuarios

Edesur Dominicana repotenció la subestación eléctrica Ciudad Satélite, ubicada en Pedro Brand, con una inversión de RD$45,500,000.00.

La capacidad instalada en dichas instalaciones eléctricas fue ampliada de 22.4 a 30 megavoltioamperios (MVA), mientras que los niveles de tensión, que cuentan con una regulación automática, se mantienen en 69/12.5 kilovoltios (kV).

Se beneficiarán con esta iniciativa más de 32,000 usuarios del servicio eléctrico residentes en los kilómetros 25, 28 y 32 de la Autopista Duarte, en Pedro Brand (parcial), Eduardo Brito, Flor de Loto, Las Mercedes, Los Corozos, Ciudad Satélite, Parque del Sol y Villa Linda.

Además, en la carretera Duarte Vieja (parcial), La Guáyiga (parcial), el INVI de Hato Nuevo, Los Cocos, Lomas Lindas, El Platón, Piedra Gorda, Hoja Ancha, Mejoramiento Social, Las Mercedes, La Esperanza y El Pedregal.

Las adecuaciones forman parte de un amplio plan de expansión a largo plazo que ejecuta Edesur Dominicana para optimizar sus infraestructuras y mejorar la calidad del suministro en distintas zonas de su área de concesión.