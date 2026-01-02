Edesur Dominicana implementa nuevas facilidades para eficientizar servicio prepago de energía

Con el objetivo de garantizar la calidad del servicio a los clientes, Edesur Dominicana implementa nuevas facilidades para la modalidad prepago, al incorporar nuevos y más accesibles puntos de recarga de energía.

La empresa informó que desde este primero de enero de 2026, unos 200 mil clientes se benefician con la integración de más de 70 nuevos puntos de recarga, con los que aumenta a más de 1,000 la red de pago disponible en las demarcaciones del área de concesión de la distribuidora.

Los puntos de recarga están ubicados en lugares estratégicos que permitirán a los usuarios reducir los tiempos de desplazamientos y comprar la energía de forma rápida, fácil y cercana.

La medida impactará a los usuarios de la modalidad prepago en el Distrito Nacional y de las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Bahoruco y Pedernales.

Para facilitar la compra de energía, además de las farmacias, colmados, minimarkets, supermercados, bodegas, librerías, bancas y otros establecimientos, estarán disponibles las oficinas comerciales, los puntos expresos y unidades móviles.

El sistema de energía prepago permite a los clientes administrar su consumo a través de recargas que podrán realizar cuando lo requieran, garantizando el un suministro constante las 24 horas del día.

Con la implementación de más alternativas para las recargas, Edesur Dominicana reafirma su compromiso de incorporar soluciones tecnológicas innovadoras, mejorando la eficiencia y optimizando el suministro eléctrico.