Edesur destina más de RD$281 millones para modernizar redes eléctricas en Pedernales

Bartolo García

PEDERNALES.– Edesur Dominicana ejecuta una inversión superior a RD$281.1 millones para modernizar y adecuar la infraestructura eléctrica de Pedernales, mediante un conjunto de proyectos destinados a fortalecer la capacidad del sistema, mejorar la calidad del servicio y responder al crecimiento que experimenta la provincia por su desarrollo turístico.

Entre las principales iniciativas se encuentra el Programa de Recuperación de Polígonos (PRP), con una inversión global aproximada de RD$190.2 millones, cuyos trabajos ya comenzaron en las comunidades de Juancho y Los Altagracianos. El programa forma parte de las acciones dirigidas a rehabilitar zonas con redes deterioradas o que requieren nuevas infraestructuras.

Las intervenciones también abarcarán las comunidades de Los Cayucos y Oviedo, donde se contempla rehabilitar y expandir las redes eléctricas existentes. Los trabajos buscan garantizar mejores condiciones de distribución y ofrecer un servicio con mayores niveles de seguridad, estabilidad y confiabilidad para los residentes de esas localidades.

Dentro del alcance de los proyectos figura la construcción de 13.96 kilómetros de redes de media tensión, además de la normalización del servicio eléctrico a usuarios de las zonas intervenidas. Estas acciones contribuirán a mejorar la sostenibilidad operativa del sistema y aumentar su capacidad para responder a la demanda presente y futura de la provincia.

Asimismo, Edesur contempla el izado de 885 postes del tendido eléctrico y la instalación de 116 transformadores de distribución, componentes que permitirán ampliar y reforzar la infraestructura necesaria para llevar electricidad de manera más eficiente a las comunidades incluidas en el programa.

El proyecto también establece la instalación de 809 luminarias con tecnología LED, junto con la modernización de los sistemas de medición. Estas mejoras están orientadas a optimizar el control del consumo, los procesos de facturación y la gestión de la red eléctrica, además de contribuir a una mayor iluminación de los sectores beneficiados.

Con una inversión total que supera los RD$281.1 millones, Edesur busca adecuar la infraestructura eléctrica de Pedernales a las nuevas necesidades de la provincia y acompañar su proceso de transformación. Las obras adquieren especial relevancia ante el crecimiento turístico proyectado para la zona, que incrementará la demanda de servicios básicos y requerirá una red eléctrica con mayor capacidad, estabilidad y confiabilidad.