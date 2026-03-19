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Edesur atiende falla eléctrica que afecta varios sectores del Distrito Nacional

Técnicos trabajan en la subestación Matadero para restablecer el servicio lo antes posible
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electricidad Edesur atiende falla electrica que afecta varios sectores del DN

Bartolo García

Santo Domingo.– La empresa Edesur Dominicana informó que trabaja en la normalización del servicio eléctrico tras una avería registrada en la subestación Matadero, que ha impactado a múltiples sectores del Distrito Nacional.

Según explicó la entidad, la falla provocó el disparo de los interruptores en los transformadores de distribución, afectando varios circuitos y generando interrupciones en el suministro de energía.

Brigadas técnicas se encuentran en el lugar investigando las causas del incidente y ejecutando las labores necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Entre los sectores afectados figuran zonas como 30 de Mayo, El Cacique, Honduras, Mata Hambre, La Paz, Miramar, Costa Caribe, Jardines del Sur, Las Acacias, entre otros, así como áreas cercanas a importantes avenidas de la capital.

La avería impactó específicamente los circuitos MATA102, MATA103, MATA104, MATA105 y MATA106, lo que ha provocado interrupciones en distintas comunidades.

Edesur pidió comprensión a los usuarios afectados y reiteró su compromiso de continuar trabajando para garantizar un servicio eléctrico estable y confiable en el país.

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