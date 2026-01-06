EDENORTE restablece por completo el servicio eléctrico tras lluvias en Puerto Plata

Bartolo García

Puerto Plata.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) informó que fueron solucionadas en su totalidad las averías eléctricas registradas en distintos municipios y sectores de la provincia Puerto Plata, como consecuencia de una vaguada que provocó intensas lluvias e inundaciones en la zona.

La empresa explicó que las interrupciones del servicio se produjeron debido a las condiciones climáticas adversas que afectaron la demarcación el lunes 5 de enero de 2026, generando anegamientos, fallas en infraestructuras eléctricas y dificultades de acceso en varias comunidades.

EDENORTE detalló que, desde el inicio del evento atmosférico, activó sus protocolos de contingencia para dar respuesta inmediata a las incidencias reportadas, priorizando la seguridad del personal técnico y de la población.

La Gerencia de Mantenimiento, junto a brigadas técnicas especializadas, se mantuvo en labores permanentes de monitoreo, evaluación y seguimiento, lo que permitió identificar con rapidez los puntos críticos afectados por las lluvias.

En una primera etapa, la empresa indicó que algunas zonas no pudieron ser intervenidas de inmediato, debido a que las inundaciones representaban un alto riesgo para la integridad del personal que debía acceder a las redes eléctricas dañadas.

No obstante, una vez mejoraron las condiciones del terreno y disminuyó el nivel del agua en las áreas afectadas, los equipos técnicos lograron ingresar de manera segura y ejecutar los trabajos correctivos necesarios.

Las labores incluyeron la reparación de líneas, sustitución de componentes averiados y normalización de circuitos, hasta lograr el restablecimiento total del suministro eléctrico en toda la provincia.

EDENORTE destacó el compromiso y la entrega de su personal operativo, que trabajó de forma continua, incluso en horarios extendidos, para reducir al mínimo el tiempo de interrupción del servicio.

La distribuidora agradeció la comprensión y colaboración de sus clientes durante el proceso de recuperación, reconociendo la paciencia mostrada ante una situación provocada por causas ajenas al control humano.

Asimismo, reiteró su exhortación a la ciudadanía para que, en casos de emergencias por fenómenos atmosféricos, sigan las orientaciones emitidas por los organismos de socorro y las autoridades competentes.

La empresa recordó que la seguridad es un factor prioritario en este tipo de operaciones, razón por la cual algunas intervenciones deben esperar a que existan condiciones adecuadas para evitar accidentes.

EDENORTE reafirmó su compromiso institucional de continuar fortaleciendo sus planes de respuesta ante eventos climáticos, con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico estable, seguro y confiable.

“Nuestro personal se mantuvo atento en todo momento, priorizando la seguridad y la respuesta efectiva ante cada incidencia”, destacó la empresa en su comunicado oficial.

Finalmente, la distribuidora aseguró que seguirá trabajando de manera preventiva y coordinada para reducir el impacto de futuros fenómenos atmosféricos en el sistema eléctrico del norte del país y asegurar la continuidad del servicio a la población.