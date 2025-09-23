Edenorte reporta estabilidad en el servicio eléctrico en su zona de concesión

Bartolo García

Santiago, RD.– La empresa distribuidora Edenorte Dominicana informó que el sistema eléctrico en su zona de concesión se mantiene estable, con altos niveles de eficiencia y continuidad en el servicio ofrecido a los usuarios.

De acuerdo con el reporte emitido el 23 de septiembre a las 9:00 de la mañana, la demanda de abastecimiento alcanzó los 719 MWh, cifra que fue cubierta en un 99.12 %.

Este resultado refleja una gestión efectiva de la demanda energética, lo que garantiza que la gran mayoría de los clientes recibiera electricidad de manera continua y confiable.

En el balance presentado, se destaca que solo cuatro circuitos permanecían fuera de servicio, confirmando que las interrupciones fueron mínimas y con un impacto reducido en comparación con el total de la red.

El nivel de satisfacción alcanzado demuestra que Edenorte mantiene un control operativo que responde a las necesidades de su zona de concesión, incluso en momentos de alta demanda.

La estabilidad del sistema eléctrico es un indicador positivo no solo para los hogares, sino también para los sectores productivos que dependen de un suministro constante.

El informe resalta que los resultados obedecen al fortalecimiento de los programas de mantenimiento y a la inversión en tecnología aplicada al monitoreo de la red.

Asimismo, Edenorte ha reforzado sus procesos de supervisión y respuesta rápida, lo que permite reducir el tiempo de duración de las interrupciones cuando se producen.

La empresa valoró la cooperación de sus clientes, señalando que el uso racional de la energía contribuye a la sostenibilidad del sistema.

El compromiso institucional de Edenorte es continuar trabajando para asegurar un servicio de calidad, estable y confiable en toda su área de influencia.

La Dirección de Comunicación Estratégica explicó que este tipo de reportes transparentes buscan mantener informada a la ciudadanía sobre el comportamiento del sistema.

Finalmente, Edenorte reafirmó que seguirá consolidando su liderazgo en la distribución de energía eléctrica en la región norte, con una gestión orientada a la satisfacción de sus clientes.

