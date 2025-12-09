EDENORTE rehabilita y adecúa redes eléctricas en Los Arroces y comunidades cercanas en Bonao

Bonao, Monseñor Nouel.– La empresa Edenorte Dominicana informó la ejecución de un operativo de rehabilitación y adecuación de redes eléctricas en diversas comunidades pertenecientes a la zona de Los Arroces, en el municipio de Bonao, con el propósito de fortalecer la calidad del servicio, reducir averías y aumentar la seguridad del sistema energético en la región.

El proyecto, que forma parte del programa de mejora continua de infraestructura eléctrica, abarca las comunidades de Los Arroces, Masipedro, El Camellón, La Raspadura y la adecuación de redes en Los Pedregones, beneficiando de manera directa a cientos de familias.

Edenorte destacó que estas intervenciones representan una inversión conjunta superior a RD$ 30 millones, destinados a la instalación de postes, transformadores, líneas de media y baja tensión, así como al reforzamiento general de las redes para garantizar un servicio confiable y seguro.

En la primera fase, el proyecto contempló la instalación de 103 postes, 10 transformadores, 10 kilómetros de redes de media tensión (MT), 2.5 kilómetros de baja tensión (BT) y un total de 4.6 kilómetros de MT + BT, junto a la colocación de 110 luminarias. La inversión ascendió a RD$ 6.1 millones, impactando directamente a 350 viviendas y clientes, elevando la calidad y seguridad del servicio en toda la zona.

La segunda etapa incluyó 68 postes nuevos, 11 transformadores y la instalación de 11 kilómetros de media tensión, 4.7 kilómetros de baja tensión, para un total de 7.3 kilómetros de cableado instalado. Esta fase cuenta con 73 luminarias y una inversión de RD$ 8.1 millones, beneficiando a 204 hogares.

En el marco del mismo operativo, Edenorte informó la adecuación integral de redes en Masipedro, donde se instalaron 44 postes, 4 transformadores y 3.5 kilómetros de líneas eléctricas (1.8 km MT y 1.7 km BT), con una inversión de RD$ 4.2 millones, beneficiando a 164 clientes. Asimismo, en El Camellón fueron colocados 49 postes, 5 transformadores y 3 kilómetros de cableado, con una inversión de RD$ 4.9 millones, favoreciendo a 280 viviendas.

En la comunidad La Raspadura, se instalaron 52 postes, 3 transformadores, y 3.3 kilómetros de redes, mediante una inversión de RD$ 4.9 millones, para beneficio de 225 hogares.

En estas tres comunidades, la instalación de luminarias queda pendiente de acuerdo con la coordinación institucional con el ayuntamiento local, responsable de asumir las colocaciones.

Otro de los puntos intervenidos fue Los Pedregones, donde Edenorte ejecutó la instalación de 20 postes, 3 transformadores y 2.1 kilómetros de redes eléctricas, además de 24 luminarias, con una inversión de RD$ 2.4 millones, impactando a 89 familias.

En total Edenorte ejecutó la instalación de 336 postes, 36 transformadores y (10.2 km MT y 13.6 km BT) para un total de 23.8 kilómetros de líneas eléctricas, además de 207 luminarias, con una inversión de RD$ 30.6 millones, impactando a 1,223 familias.

La dirección de Distribución de Edenorte destacó que estos trabajos forman parte de un plan estratégico de mejoras que busca modernizar la infraestructura energética, disminuir riesgos eléctricos, fortalecer la iluminación pública y responder a las necesidades de las comunidades.

Con estas acciones, Edenorte reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos que eleven la calidad de vida en las comunidades y acompañen el desarrollo económico de Monseñor Nouel y toda la región Norte.