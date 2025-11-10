Edenorte refuerza iluminación y seguridad en el Estadio Cibao y el Gran Teatro del Cibao

La empresa eléctrica ejecutó trabajos de poda, mantenimiento y modernización de luminarias LED en los principales espacios culturales y deportivos de Santiago, mejorando la visibilidad y seguridad de sus entornos

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D. – La empresa Edenorte Dominicana desarrolló un amplio operativo de alumbrado público y poda preventiva en dos de los espacios más emblemáticos de la ciudad de Santiago: el Estadio Cibao y el Gran Teatro del Cibao, como parte de su programa de mantenimiento y seguridad eléctrica en zonas de alto tránsito y valor social.

Las acciones forman parte del compromiso permanente de Edenorte con el fortalecimiento de la seguridad, la eficiencia energética y el embellecimiento urbano, especialmente en lugares que reciben a miles de visitantes cada semana, tanto por actividades deportivas como culturales.

Previo al inicio de la temporada invernal de béisbol 2025-2026, Edenorte ejecutó una jornada intensiva de mantenimiento y alumbrado en los alrededores del Estadio Cibao, con el objetivo de garantizar una iluminación óptima durante los juegos nocturnos y en las áreas de estacionamiento y acceso.

Durante la intervención, técnicos especializados realizaron labores de poda, reparación y sustitución de luminarias, alcanzando un total de 39 puntos de luz restaurados o modernizados en zonas clave del entorno.

Los trabajos incluyeron la reparación de sistemas eléctricos en los parqueos, el refuerzo del alumbrado en la parte frontal del estadio y la mejora de la iluminación en la zona frente al Hospital Infantil Arturo Grullón, así como en los alrededores de la Arena del Cibao y la avenida 27 de Febrero, frente al Palacio de Justicia.

Asimismo, se efectuó un recorrido técnico conjunto entre representantes de Edenorte y el encargado de mantenimiento del estadio, Freddy Polanco, con el propósito de evaluar las condiciones internas de las instalaciones y coordinar acciones preventivas para evitar averías durante la temporada deportiva.

En palabras de un portavoz técnico de la empresa, “estos trabajos buscan no solo mejorar la calidad de la iluminación, sino también garantizar la seguridad de los fanáticos, conductores y peatones que transitan por el área durante los eventos deportivos y culturales”.

A mediados de octubre, Edenorte también llevó a cabo una intervención integral en las áreas externas del Gran Teatro del Cibao, con la instalación de cinco nuevas luminarias LED y una poda general del entorno, contribuyendo a la seguridad peatonal y la conservación del patrimonio cultural.

El director de comunicaciones del Gran Teatro del Cibao, Francisco Sanchís, expresó su agradecimiento por el apoyo institucional recibido:

“Más que un acuerdo institucional, esta colaboración con Edenorte la valoramos profundamente. Gracias a la instalación de estas lámparas LED y a la poda regular del entorno, hoy el teatro cuenta con una iluminación adecuada, segura y estéticamente agradable. Es una mejora significativa para esta catedral del arte y la cultura”.

Sanchís también destacó que las mejoras coinciden con la instalación de un nuevo cajero automático del Banreservas, que requería condiciones óptimas de iluminación para su uso nocturno, agradeciendo la rápida respuesta de Edenorte en la adecuación del área.

Estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento preventivo de Edenorte en espacios públicos, enfocado en la prevención de riesgos eléctricos, la modernización del alumbrado con tecnología LED y la reducción del consumo energético mediante sistemas más eficientes y sostenibles.

La empresa reafirmó su compromiso con la seguridad, la cultura y el deporte, destacando que continuará extendiendo este tipo de iniciativas a otros puntos estratégicos de la ciudad y la región norte, con el objetivo de crear entornos urbanos más seguros, funcionales y visualmente agradables.

Con estas acciones, Edenorte fortalece su rol como aliado del desarrollo urbano y social de Santiago, demostrando que la energía bien gestionada también ilumina la cultura, el deporte y la vida comunitaria de toda una ciudad.

