EDENORTE refuerza el alumbrado público y eleva la seguridad ciudadana en toda la región Norte

Bartolo García

La EDENORTE Dominicana informó que, como parte del Operativo Alumbrado Navidad 2025, ejecutó una intervención masiva y estratégica del sistema de iluminación pública en su zona de concesión, impactando directamente la seguridad ciudadana, la movilidad nocturna y la convivencia comunitaria.

La empresa explicó que el operativo fue concebido como una acción integral de alto impacto social, enfocada en garantizar espacios públicos mejor iluminados y más seguros durante una de las épocas de mayor dinamismo social, comercial y familiar del año.

En total, EDENORTE logró intervenir 8,730 luminarias en distintas provincias del Cibao y la región Norte, consolidando uno de los esfuerzos más amplios de alumbrado público ejecutados por la distribuidora en los últimos años.

Del total de luminarias intervenidas, 5,068 correspondieron a reparaciones para recuperar el alumbrado existente, 1,772 fueron equipadas con fotoceldas de 24 horas, 1,670 fueron sustituidas por luminarias más eficientes y 220 correspondieron a nuevas instalaciones en comunidades que carecían del servicio.

En la provincia de Santiago, donde se concentró la mayor cantidad de trabajos con 2,451 luminarias intervenidas, las brigadas técnicas impactaron municipios, distritos municipales y zonas tanto urbanas como rurales.

En Santiago de los Caballeros, los trabajos se enfocaron en corredores viales estratégicos como la Circunvalación Norte, la carretera Luperón y sectores como Ensanche Bermúdez, reforzando la iluminación en áreas de alta circulación.

Municipios como Baitoa, Sabana Iglesias, San José de las Matas, Villa Bisonó (Navarrete) y Villa González también fueron beneficiados, así como distritos municipales como Santiago Oeste, San Francisco de Jacagua y Las Palomas, priorizando la optimización del sistema existente.

En la provincia de Puerto Plata, uno de los principales polos turísticos del país, EDENORTE intervino 1,950 luminarias, fortaleciendo la seguridad vial y el entorno nocturno tanto para residentes como para visitantes.

En las provincias La Vega, Monseñor Nouel y Espaillat, el operativo impactó 1,828 luminarias en avenidas principales, parques, carreteras y centros urbanos de municipios como La Vega, Moca, Bonao, Jarabacoa y Constanza.

En esta zona se ejecutaron más de 1,300 reparaciones, además de sustituciones y la instalación de fotoceldas, contribuyendo a una iluminación más estable y eficiente en puntos de alta actividad ciudadana.

En la Línea Noroeste, incluyendo Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, EDENORTE realizó 1,535 intervenciones, combinando reparaciones, sustituciones, nuevas instalaciones y fotoceldas, con especial énfasis en comunidades fronterizas.

Por su parte, en la provincia Duarte y el Nordeste, el operativo alcanzó 966 luminarias intervenidas en San Francisco de Macorís, Pimentel, Castillo, Villa Tapia, Salcedo, Tenares, Samaná y Nagua, incluyendo avenidas principales y carreteras interprovinciales.

EDENORTE destacó que el Operativo Alumbrado Navidad 2025 permitió reducir significativamente los puntos oscuros, fortalecer la prevención del delito y mejorar la seguridad vial en miles de comunidades durante la temporada navideña.

La empresa reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso permanente con el desarrollo sostenible, la seguridad ciudadana y el bienestar de las familias que habitan en su área de concesión.

Finalmente, EDENORTE reafirmó su rol como aliada estratégica de los municipios y de la calidad de vida de la población, asegurando que continuará impulsando iniciativas que fortalezcan el alumbrado público y la seguridad en toda la región Norte del país.