EDENORTE recolecta 1,500 libras de desechos en jornada de limpieza de playa en Puerto Plata

La empresa eléctrica movilizó a 65 voluntarios en la playa Los Castillitos para promover la conservación ambiental y fortalecer la conciencia ecológica

Bartolo García

EDENORTE Dominicana retiró alrededor de 1,500 libras de residuos sólidos durante una jornada de limpieza realizada en la playa Los Castillitos, ubicada en el Malecón de Puerto Plata, como parte de las acciones de su programa de Responsabilidad Social Corporativa y del voluntariado “Manos que Iluminan”.

La actividad reunió a 65 voluntarios, entre colaboradores de la empresa y sus hijos, quienes trabajaron en el saneamiento de aproximadamente 1,200 metros de litoral, contribuyendo a recuperar este importante espacio costero y a reducir el impacto de la contaminación sobre el ecosistema marino.

Durante la jornada fueron recolectados vasos plásticos, envases desechables, botellas, tapas, fundas, telas, sandalias y otros residuos, materiales que afectaban tanto la belleza natural de la playa como la conservación de los recursos marinos.

El acto de apertura contó con la participación de Frank Calderón, encargado de Costa y Marina del Ministerio Provincial de Medio Ambiente, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas para proteger las zonas costeras y fomentar una mayor conciencia ciudadana sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos.

Por su parte, el encargado de Responsabilidad Social Corporativa de EDENORTE, José Luis Ferreira, agradeció la participación de los voluntarios y valoró la integración de los hijos de los colaboradores. “Más que una jornada de limpieza, esta actividad representa una oportunidad para educar con el ejemplo y fortalecer el compromiso de las nuevas generaciones con el cuidado de nuestros recursos naturales”, expresó.

La empresa explicó que estas acciones forman parte de su programa permanente de responsabilidad social, enfocado en impulsar proyectos de conservación ambiental, educación ecológica y participación comunitaria, promoviendo el desarrollo sostenible en las comunidades donde opera.

Con esta intervención, EDENORTE reafirmó su compromiso con la protección del medio ambiente, destacando que la preservación de los recursos naturales requiere del esfuerzo conjunto de empresas, instituciones y ciudadanos para garantizar un mejor futuro para las presentes y futuras generaciones.