EDENORTE realizará amplio mantenimiento eléctrico en Santiago para mejorar el servicio

Bartolo García

SANTIAGO, República Dominicana.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) anunció la ejecución de un mantenimiento general en la subestación Zona Franca de Santiago este martes 7 de abril de 2026.

Las labores estarán a cargo de la Gerencia de Subestaciones de la Dirección de Distribución, que realizará trabajos preventivos y correctivos para optimizar el funcionamiento de los equipos eléctricos.

Entre las acciones previstas se incluyen la inspección de sistemas, revisión de transformadores, equipos de protección, interruptores y otros componentes clave para garantizar una operación segura y eficiente.

La empresa explicó que estas intervenciones buscan fortalecer la estabilidad de la red, reducir fallas y elevar la calidad del servicio eléctrico en la región Norte.

Asimismo, destacó que el mantenimiento es fundamental para sostener la creciente demanda energética en zonas de alto dinamismo económico, como el entorno de la Zona Franca de Santiago.

Debido a la naturaleza de los trabajos, se producirán interrupciones temporales del servicio entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en diversos circuitos y sectores.

Entre las áreas afectadas figuran urbanizaciones, barrios y centros comerciales como Los Reyes, Buenos Aires, Ensanche Libertad, Los Salados, Hato del Yaque, La Herradura, Colinas Mall y zonas aledañas.

EDENORTE exhortó a los usuarios a tomar las previsiones necesarias para mitigar inconvenientes durante la jornada.

Finalmente, la institución agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura eléctrica para ofrecer un servicio más confiable, moderno y eficiente.