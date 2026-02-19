Edenorte ratifica cumplimiento de fallo judicial y rechaza presiones fuera del debido proceso

Bartolo García

Edenorte Dominicana reafirmó su disposición de cumplir de manera íntegra con la sentencia definitiva emitida por los tribunales dominicanos en el caso relacionado con el incendio ocurrido en una vivienda de la comunidad de Las Cabuyas, en Constanza, provincia La Vega.

La empresa dejó claro que, aunque respeta y acata las decisiones judiciales, no aceptará presiones indebidas, chantajes ni actuaciones que se aparten del marco legal y del debido proceso.

Según explicó la distribuidora eléctrica, la Suprema Corte de Justicia, a través de su Primera Sala, declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por ambas partes, quedando firme la sentencia de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega.

Dicha decisión estableció una indemnización de cuatrocientos mil pesos, más intereses judiciales equivalentes al uno punto cinco por ciento, ascendentes a trescientos sesenta y seis mil pesos, para un total de setecientos sesenta y seis mil pesos, además de las costas procesales correspondientes.

Edenorte indicó que, tras recibir la notificación formal de la sentencia definitiva mediante acto de alguacil el pasado 27 de enero de 2026, inició de inmediato los procesos internos necesarios para ejecutar el pago conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

La empresa destacó que su actuar ha sido proactivo y orientado al cumplimiento responsable de la decisión judicial, sin dilaciones ni evasiones.

En ese sentido, explicó que se realizaron múltiples intentos de contacto con la representante legal de la parte demandante, la licenciada Heidy Maribel Felipe Severino, tanto por vía telefónica como por correo electrónico.

Precisó que el jueves 12 de febrero de 2026 fue enviada una comunicación formal sin que, hasta el momento, se haya recibido respuesta, a pesar de reiteradas llamadas y gestiones a través de su asistente.

“Edenorte no se niega a pagar; por el contrario, ha demostrado su voluntad de cumplir la sentencia definitiva dentro del marco legal correspondiente”, señaló la empresa en su comunicado oficial.

Sin embargo, manifestó su preocupación ante intentos de ejecutar medidas como embargos con auxilio de la fuerza pública, aun cuando la institución se encontraba gestionando los mecanismos administrativos para materializar el pago.

La distribuidora consideró estas acciones como desproporcionadas y contrarias al espíritu de buena fe procesal que debe regir la ejecución de decisiones judiciales.

Edenorte subrayó que respeta el Estado de derecho y las resoluciones de los tribunales, pero no permitirá reclamaciones que excedan lo estrictamente dispuesto en la sentencia ni actuaciones que puedan interpretarse como coacción.

Recordó que el sistema judicial dominicano establece procedimientos claros para la ejecución de fallos, los cuales deben desarrollarse con transparencia, comunicación efectiva y lealtad entre las partes.

Finalmente, la empresa reiteró su compromiso con la legalidad, la institucionalidad y la transparencia, asegurando que cumplirá con lo ordenado por la justicia dominicana, al tiempo que defenderá su integridad institucional frente a cualquier actuación temeraria.

Edenorte concluyó que continuará actuando con prudencia y apego irrestricto a la ley, garantizando el debido proceso en cada una de sus actuaciones y reafirmando su responsabilidad como empresa de servicio público.