EDENORTE moderniza red eléctrica en La Majagua con inversión de más de RD$3.3 millones

Bartolo García

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) ejecutó un proyecto de rehabilitación y modernización del sistema eléctrico en la comunidad La Majagua, municipio de Sánchez, provincia Samaná, con una inversión superior a RD$3.3 millones, beneficiando directamente a 76 clientes.

Como parte de la intervención, la empresa amplió la capacidad de distribución mediante la instalación de cuatro transformadores, además de construir nuevas redes eléctricas y reorganizar el tendido en puntos estratégicos de la comunidad, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y confiable.

Los trabajos incluyeron mejoras en la calle Principal de la autopista Nagua-Samaná, el callejón La Iglesia, la calle Principal de La Majagua y otras vías adyacentes, fortaleciendo la cobertura del suministro eléctrico en importantes zonas residenciales.

A nivel técnico, el proyecto contempló la colocación de 28 postes y más de 1,000 metros de cableado de media tensión, permitiendo una distribución más estable de la energía y reduciendo las pérdidas técnicas del sistema.

EDENORTE destacó que esta obra no solo incrementa la calidad y confiabilidad del servicio, sino que también mejora las condiciones de seguridad al sustituir infraestructuras obsoletas y preparar la red para futuras ampliaciones en la comunidad.

Con esta inversión, EDENORTE reafirma su compromiso con la modernización del sistema eléctrico y el desarrollo de las comunidades rurales y semiurbanas, impulsando mejores condiciones para el crecimiento social, económico y productivo de la región Nordeste del país.