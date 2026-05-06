Edenorte mejora redes eléctricas en Cenoví con inversión millonaria

La intervención en La Rosa Alta garantiza mayor estabilidad, seguridad y eficiencia en el servicio eléctrico

Bartolo García

Duarte.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) anunció la finalización de un proyecto de mejora en la comunidad de La Rosa Alta, en el distrito municipal de Cenoví, con el objetivo de fortalecer la calidad del servicio eléctrico en la zona.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación integral de las redes de distribución, impactando directamente la Calle Principal de Cenoví, el sector Rosa Alta y áreas aledañas, lo que permitirá una distribución más eficiente y confiable de la energía.

Como parte de la intervención, la empresa instaló tres transformadores, 26 postes y desplegó 1.5 kilómetros de cableado de media tensión, además de 1.120 kilómetros de red tríplex, modernizando significativamente la infraestructura eléctrica local.

La inversión total del proyecto asciende a RD$2,237,933.39, beneficiando de manera directa a aproximadamente 100 usuarios, quienes ahora cuentan con un sistema más robusto y adaptado a sus necesidades.

EDENORTE destacó que estas acciones forman parte de su estrategia para fortalecer el sistema eléctrico en la región Norte, elevando la calidad del servicio y apoyando el desarrollo de las comunidades.

Con esta iniciativa, la empresa reafirma su compromiso de ofrecer un suministro energético estable, seguro y eficiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y al crecimiento sostenible de la zona.