EDENORTE lidera jornada de limpieza en Playa Boca de Nagua en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, Costas y Riberas

María Trinidad Sánchez, R.D.– Con motivo del Día Internacional de Limpieza de Playas, Costas y Riberas, el voluntariado “Manos que Iluminan” de EDENORTE Dominicana encabezó una amplia jornada de saneamiento en la Playa Boca de Nagua, ubicada en la carretera Nagua–Matancita, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente.

La actividad reunió a un total de 96 voluntarios, quienes unieron esfuerzos para retirar residuos sólidos, principalmente plásticos, que afectan tanto el ecosistema marino como las comunidades costeras. En la jornada participaron colaboradores de EDENORTE, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Turismo, de la Armada Dominicana, del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), del Cuerpo de Bomberos de Nagua, entre otras instituciones. Además, el Ayuntamiento de Nagua ofreció apoyo con camiones y personal.

Como resultado de la intervención, se recolectaron 130 bolsas de desechos sólidos, con un peso aproximado de 20 libras cada una, lo que representa un total de 2,600 libras de plásticos retirados de la playa. Estos materiales serán manejados de forma adecuada para impedir que regresen al ecosistema costero y sigan contaminando los espacios naturales.

El Día Internacional de Limpieza de Playas, Costas y Riberas es una iniciativa de la Ocean Conservancy celebrada el tercer sábado de septiembre para limpiar y concientizar sobre la basura en nuestros entornos acuáticos. La ONU proclamó el 20 de septiembre como el Día Mundial de la Limpieza, que abarca la limpieza de ríos, playas y otros cuerpos de agua, y es apoyado por la iniciativa International Coastal Cleanup de la Ocean Conservancy.

EDENORTE destacó que esta jornada reafirma el compromiso institucional de la empresa con el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Subrayó además que el voluntariado “Manos que Iluminan” busca integrar a colaboradores y aliados en iniciativas de impacto comunitario que promuevan el bienestar de las comunidades.