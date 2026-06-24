EDENORTE invierte más de RD$95 millones para ampliar capacidad de la subestación Canabacoa

Bartolo García

Santiago, RD. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) ejecuta un proyecto de repotenciación de la subestación Canabacoa, con una inversión superior a RD$95 millones, con el propósito de fortalecer la capacidad del sistema eléctrico y ofrecer un servicio más confiable a miles de usuarios de la provincia de Santiago.

La intervención contempla la sustitución del transformador de potencia de 30-37 MVA por un moderno equipo de 40-50 MVA, lo que permitirá incrementar significativamente la capacidad instalada de la subestación y responder con mayor eficiencia al crecimiento de la demanda energética en la región.

Los trabajos incluyen el retiro del transformador existente, adecuaciones electromecánicas, revisión de las conexiones de alta tensión de 138 kV y media tensión de 12.5 kV, además de pruebas eléctricas especializadas, ajustes operativos y la integración segura del nuevo equipo al Sistema Eléctrico Nacional.

Según explicó la empresa, esta repotenciación permitirá mejorar la confiabilidad del servicio, aumentar la disponibilidad energética y reducir los riesgos de sobrecarga, fortaleciendo el desempeño de una infraestructura considerada estratégica para el suministro eléctrico de la zona.

La obra impactará de manera directa a 45,962 clientes de los municipios de Licey al Medio, Puñal y otras comunidades cercanas de la provincia de Santiago. EDENORTE destacó que los trabajos se desarrollan de forma planificada para minimizar cualquier afectación en el servicio durante el proceso de instalación.

La distribuidora reiteró que esta inversión forma parte de su plan de modernización de la red eléctrica del Cibao, orientado a ofrecer un servicio más estable, eficiente y preparado para atender el crecimiento económico y poblacional de la región. Con la entrada en operación del nuevo transformador, la subestación Canabacoa incrementará su capacidad de respuesta ante la demanda futura y fortalecerá el sistema eléctrico del norte del país.