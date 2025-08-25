EDENORTE invierte esfuerzos técnicos y restablece servicio eléctrico en Cayuco tras tornado

Bartolo García

Dajabón.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) informó este lunes que quedó completamente restablecido el servicio eléctrico en la comunidad de Cayuco, provincia Dajabón, tras la caída de 10 postes provocada por un tornado que azotó la zona con fuertes vientos y lluvias.

El fenómeno natural afectó directamente el circuito DAJA101AVI (ITC-Aviación), dejando sin energía a las comunidades de Cayuco, Las Caobas, La Aviación y Clavellina.

Desde el primer momento, las brigadas de la Gerencia de Mantenimiento de Redes, perteneciente al sector Mao y adscrita a la Dirección de Distribución de EDENORTE, se desplazaron al área afectada para iniciar los trabajos de reposición.

Las labores incluyeron la instalación de nuevos postes, la reconexión de líneas dañadas y la normalización del servicio eléctrico en toda la zona, lo que requirió un arduo esfuerzo técnico y logístico bajo condiciones climáticas adversas.

La empresa resaltó que, gracias a la coordinación de los equipos de emergencia, se logró devolver la electricidad en el menor tiempo posible, evitando un impacto prolongado en la vida cotidiana de las familias y en las actividades comerciales locales.

“Cumpliendo con nuestro compromiso de brindar un servicio confiable y oportuno, desplegamos todos los recursos necesarios para garantizar que estas comunidades cuenten nuevamente con el suministro eléctrico. La seguridad y el bienestar de nuestros clientes siempre son nuestra prioridad”, afirmó EDENORTE en un comunicado oficial.

La institución también expresó su agradecimiento a los clientes y residentes de las localidades afectadas por la paciencia y comprensión mostrada durante las horas de interrupción.

El restablecimiento del servicio permitió que comercios, centros educativos y hogares de las cuatro comunidades retomaran sus actividades normales a pocas horas del evento atmosférico.

EDENORTE recordó que actualmente desarrolla un plan integral de fortalecimiento y mantenimiento de redes eléctricas en toda la región Norte, diseñado para minimizar los efectos de fenómenos naturales sobre la infraestructura energética.

Este plan contempla la reposición de estructuras vulnerables, la modernización de líneas de distribución y la incorporación de tecnologías que permitan responder con mayor rapidez ante contingencias.

La empresa reiteró que continuará trabajando en estrecha coordinación con las autoridades locales y las comunidades para garantizar un servicio cada vez más estable y seguro en toda la región.

El tornado que impactó la zona de Cayuco dejó a su paso árboles derribados, cultivos dañados y algunos techos afectados, aunque no se reportaron pérdidas humanas.

Con esta rápida intervención, EDENORTE reafirma su compromiso con la resiliencia energética, demostrando que la inversión en equipos, personal capacitado y planes de emergencia resulta vital para asegurar la calidad de vida en las comunidades del país.