EDENORTE intensifica operativos y elimina fraudes eléctricos millonarios en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD.– La empresa distribuidora EDENORTE Dominicana informó que durante el mes de agosto ejecutó múltiples operativos de desmantelamiento de conexiones eléctricas ilegales en distintas comunidades de Santiago, logrando frenar pérdidas millonarias para el sistema eléctrico nacional.

Las acciones estuvieron a cargo de la Dirección de Reducción de Pérdidas, en el marco del plan estratégico que busca garantizar un servicio más justo y transparente para todos los usuarios regulados.

En la comunidad de El Batey, distrito municipal La Canela, se intervinieron varias instalaciones que operaban de manera clandestina. En uno de los casos se desmantelaron 50 metros de línea monofásica que alimentaba tres transformadores instalados en una granja de pollos, un criadero de peces y una granja de cerdos.

Dicha conexión fraudulenta registraba un consumo de 1,800 kWh, valorado en RD$18,504, con una proyección anual de 21,600 kWh, equivalentes a RD$222,048 en pérdidas.

En otro operativo en la misma zona se detectaron dos estructuras que energizaban de forma irregular a dos transformadores adicionales. El fraude ascendía a 1,200 kWh, equivalente a RD$12,336. De mantenerse, el consumo anual hubiera alcanzado 14,400 kWh, con pérdidas estimadas en RD$148,032.

Asimismo, en La Canela se localizaron otras dos estructuras clandestinas que alimentaban a transformadores distintos, generando un consumo irregular de 900 kWh por un monto de RD$9,252, con un cálculo anual de 10,800 kWh, equivalente a RD$111,024.

En el mismo distrito, las brigadas de EDENORTE desmantelaron un cut-out ilegal que suplía energía a una hacienda. El consumo detectado fue de 800 kWh, valorado en RD$8,224, con un estimado anual de 9,600 kWh, que hubiera representado RD$98,688 en pérdidas.

Las intervenciones también se extendieron al sector El Ejido, en Santiago, donde fueron eliminadas conexiones directas de gran magnitud. Una de ellas consistía en una línea de 80 pies que beneficiaba a 12 usuarios con un consumo fraudulento de 3,016 kWh, equivalente a RD$31,004.48.

De no haberse detectado, esa conexión habría generado pérdidas anuales por 36,192 kWh, con un valor de RD$372,053.76.

En el mismo sector se eliminó otra conexión directa de 115 pies que abastecía irregularmente a nueve usuarios. Esta representaba un fraude de 8,200 kWh, valorado en RD$84,296. A nivel anual, el consumo ascendería a 98,400 kWh, lo que significaba pérdidas de RD$1,011,552.

En total, los operativos de agosto registraron 15,916 kWh robados, valorados en RD$163,616.48. De mantenerse, las pérdidas anuales hubieran alcanzado 190,992 kWh, por un monto de RD$1,963,397.76.

EDENORTE reiteró que estas medidas forman parte de su compromiso de reducir pérdidas no técnicas y garantizar un servicio eléctrico más estable, seguro y equitativo para todos los clientes.

La distribuidora advirtió además que las conexiones ilegales constituyen un delito penal, además de representar un alto riesgo de incendios, daños en las redes y accidentes fatales que ponen en peligro vidas humanas.

Finalmente, la empresa exhortó a la ciudadanía a denunciar prácticas fraudulentas y reafirmó su compromiso de seguir trabajando para proteger las inversiones, mejorar la calidad del servicio y contribuir al desarrollo energético sostenible de la región norte del país.

