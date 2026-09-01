EDENORTE impulsa modernización de la red eléctrica con diez proyectos que beneficiarán a 895 clientes en Santiago y Puerto Plata

Santiago.– EDENORTE Dominicana avanza de manera firme en la transformación y modernización de su sistema de distribución eléctrica con la ejecución y conclusión simultánea de diez proyectos de normalización y fortalecimiento de redes, que beneficiarán directamente a 895 clientes en comunidades de las provincias Santiago y Puerto Plata, como parte de su estrategia para ofrecer un servicio cada vez más seguro, estable y eficiente.



Las obras, tienen una inversión de RD$36,791,320.60, y registran niveles de ejecución que oscilan entre 98 % y 100%, reflejando el ritmo acelerado con que la empresa desarrolla su plan de expansión y mejoramiento de la infraestructura eléctrica en la región Norte.



En conjunto, estos proyectos representan una importante intervención técnica que incluye la instalación de 237 postes, 243 luminarias, la construcción de 15.82 kilómetros de redes de media y baja tensión y la colocación de 31 transformadores, componentes esenciales para optimizar la capacidad del sistema, reducir interrupciones y responder al crecimiento de la demanda energética.



Entre las intervenciones se encuentran, el Caso CT en el Cruce de Quinigua, municipio Villa González, donde esta obra fue ejecutada en un 100% y favorece a 47 clientes, mediante la instalación de 21 postes, 21 luminarias, 1.39 kilómetros de redes y dos transformadores, fortaleciendo significativamente la calidad del suministro eléctrico en esa comunidad.



La empresa también realizó importantes trabajos en La Delgada Arriba, distrito municipal de Jacagua, donde se benefician 21 clientes con la instalación de 11 postes, 14 luminarias, un kilómetro de redes y un transformador.



En La Ciénaga, también perteneciente al distrito municipal de Jacagua, son beneficiados 93 clientes mediante la construcción de 1.38 kilómetros de redes, la colocación de 29 postes, 25 luminarias y tres transformadores, completada en un 100%.



Otra de las comunidades favorecidas es Palmar Arriba, donde se impactó de manera positiva con estos trabajos a, 129 clientes con la instalación de 34 postes, 40 luminarias, 2.28 kilómetros de redes y cuatro transformadores, registrando igualmente un 100 % de ejecución.



En el sector Los Jazmines, municipio de Santiago de los Caballeros, contempla mejoras para 40 clientes, incluyendo un transformador y una luminaria, como parte del proceso de fortalecimiento del sistema de distribución.



De igual manera fueron finalizadas las obras, en Cuatro Esquinas, distrito municipal El Rubio, en San José de Las Matas, se benefician 58 clientes, mediante la instalación de 38 postes, 27 luminarias, 2.40 kilómetros de redes y tres transformadores, consolidando una infraestructura eléctrica más robusta.



En La Hoya, distrito municipal de Canca La Reina, estos trabajos contribuyen a mejorar el servicio para 115 clientes, con 17 postes, 25 luminarias, 1.08 kilómetros de redes y cuatro transformadores.



Asimismo, en Villa Fátima, distrito municipal de Hato del Yaque, beneficiando a 74 clientes, incorporando 17 postes, 20 luminarias, 1.67 kilómetros de redes y dos transformadores.



En la provincia Puerto Plata, EDENORTE desarrolla y casi concluye importantes intervenciones en Cabarete, donde 131 clientes serán favorecidos mediante la instalación de 22 postes, 23 luminarias, 1.14 kilómetros de redes y cuatro transformadores. Esta obra registra un 98 % de ejecución.



Finalmente, en Sabaneta de Cangrejos, municipio de Sosúa, beneficiará a 187 clientes, siendo uno de los proyectos de mayor alcance, con 48 postes, 47 luminarias, 3.48 kilómetros de redes y seis transformadores, alcanzando un 98 % de avance y en etapa de finalización.



Con la puesta en operación de estos diez proyectos, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de la región Norte, impulsando un servicio eléctrico de mayor calidad, fortaleciendo la seguridad energética y contribuyendo al bienestar de miles de familias y al dinamismo de las actividades económicas en las provincias de Santiago y Puerto Plata.