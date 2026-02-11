EDENORTE impulsa mejoras eléctricas en La Ciénaga con proyectos que superan los RD$9 millones en inversión

Bartolo García

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, EDENORTE Dominicana, ejecuta importantes trabajos de rehabilitación y modernización de redes eléctricas en el sector La Ciénaga, en la provincia Santiago, como parte de su plan de fortalecimiento de la infraestructura de distribución.

Las intervenciones se desarrollan a través de los proyectos Los Guineos y Los Tocones, con una inversión conjunta superior a los RD$9.2 millones, impactando de manera directa a más de 240 clientes entre hogares y pequeños negocios.

Estas acciones buscan mejorar la calidad, continuidad y seguridad del suministro eléctrico, especialmente en comunidades que durante años han enfrentado limitaciones técnicas y redes obsoletas.

Uno de los proyectos principales es Los Guineos, donde se realizó una rehabilitación integral de las redes de media y baja tensión, incluyendo la sustitución de conductores deteriorados y el reforzamiento de las estructuras eléctricas.

En esta obra se instalaron cuatro transformadores, 67 postes, 2,550 metros de cableado de baja tensión y 1,567 metros de líneas de media tensión, beneficiando directamente a 170 clientes del sector.

La inversión en Los Guineos ascendió a RD$6,286,878.87, destinada a materiales, mano de obra especializada, equipos técnicos y supervisión, garantizando altos estándares de seguridad y eficiencia.

De manera complementaria, EDENORTE desarrolló el proyecto Los Tocones, enfocado en fortalecer y modernizar las redes eléctricas para aumentar la confiabilidad del servicio.

En esta zona se instalaron tres transformadores, se levantaron 37 postes y se colocaron 599 metros de cableado de media tensión, impactando de forma directa a 70 usuarios.

La inversión ejecutada en Los Tocones fue de RD$2,954,646.78, orientada a reducir pérdidas técnicas y mejorar el desempeño del sistema de distribución.

Con estas obras, la empresa busca crear un suministro más estable, minimizar interrupciones y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo residencial y comercial de La Ciénaga.

Las mejoras también contribuyen a elevar los niveles de seguridad eléctrica, reduciendo riesgos asociados a instalaciones antiguas o sobrecargadas.

EDENORTE destacó que estos proyectos forman parte de una estrategia sostenida de modernización en toda la región Norte, priorizando sectores con mayores necesidades de infraestructura.

La distribuidora reiteró su compromiso con el desarrollo comunitario y con garantizar un servicio eléctrico confiable, eficiente y acorde a las demandas actuales.

Finalmente, la empresa anunció que continuará ejecutando iniciativas similares en otras comunidades de su área de concesión, como parte de su responsabilidad institucional con el bienestar de la población y el crecimiento económico regional.

