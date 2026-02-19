EDENORTE impulsa acción judicial contra atentado al sistema eléctrico en Sánchez Ramírez

Santiago. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE Dominicana) informó sobre el avance de un proceso judicial vinculado a un atentado contra el sistema eléctrico nacional en el municipio de Villa la Mata, provincia Sánchez Ramírez, en el que resultó imputado el ciudadano Jhonny Rondón Sarita, de 22 años de edad.



De acuerdo con el reporte oficial remitido por la Gerencia de Asuntos Penales de EDENORTE , el imputado fue sometido a la acción de la justicia por presunta violación al artículo 124-1 de la Ley General de Electricidad 125-01, modificado por la Ley 186-07, así como a la Ley 267-68 sobre Terrorismo, que tipifica los crímenes de atentado contra el sistema eléctrico.



El caso fue conocido por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez donde la magistrada Dorka Altagracia Vásquez, impuso como medida de coerción una garantía económica en efectivo ascendente a RD$30,000.00, a ser depositada en el Banco Agrícola de la localidad, impedimento de salida y presentación periódica por un período de seis meses.



El Ministerio Público estuvo representado por Sandy Nemesio Bencosme Collado, mientras que la representación legal de EDENORTE estuvo a cargo de las licenciadas Luisa Rosa García Polanco y Yecenia del Carmen Bueno Peralta.



EDENORTE reiteró que continuará fortaleciendo sus acciones legales contra cualquier acto que atente contra la infraestructura eléctrica, al considerar que estas prácticas no solo constituyen un delito penal, sino que además afectan la estabilidad del servicio, generan pérdidas económicas y ponen en riesgo la seguridad de las comunidades.



La empresa subrayó que la manipulación ilegal de redes, conexiones clandestinas o cualquier acción que comprometa la integridad del sistema eléctrico impacta directamente en la calidad del suministro para miles de usuarios formales y cumplidores.



Compromiso institucional

La distribuidora reafirmó su política de “cero tolerancia” frente al fraude eléctrico y agradeció el respaldo del Ministerio Público y del Poder Judicial en la aplicación de la ley, destacando que estos procesos envían un mensaje claro sobre la importancia de preservar la infraestructura energética del país.



EDENORTE exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con el sistema eléctrico, reiterando que la sostenibilidad del servicio depende del compromiso conjunto entre autoridades, empresa y usuarios.