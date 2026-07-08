EDENORTE fortalece subestación Gallera con inversión de RD$96 millones para mejorar el servicio eléctrico en Santiago

Bartolo García

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE Dominicana) anunció la ejecución de los trabajos de repotenciación de la Subestación Gallera, en Santiago, con una inversión aproximada de RD$96 millones, como parte de su plan de modernización para fortalecer la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la región Norte.

El proyecto contempla la sustitución del transformador de potencia de 37 MVA por uno de 50 MVA, lo que permitirá incrementar la capacidad operativa de la subestación para responder al crecimiento de la demanda energética, mejorar la estabilidad del sistema y ofrecer un suministro más eficiente a miles de usuarios.

Con esta intervención, la empresa busca consolidar una red de distribución más robusta, segura y moderna, capaz de respaldar el desarrollo residencial, comercial, institucional e industrial de Santiago, mediante el fortalecimiento de sus subestaciones y redes eléctricas.

La repotenciación beneficiará directamente a más de 33,811 clientes de sectores como La Trinitaria, La Esmeralda, Los Jardines Metropolitanos, Cerro Alto, Jardines del Norte, Jacagua, Los Ciruelitos, Gurabito, El Ejido, Pueblo Nuevo, Savica, Mejoramiento Social, Reparto Perelló, Gregorio Luperón, Los Reyes y Brisas del Llano, entre otras comunidades abastecidas por esta infraestructura.

Asimismo, el proyecto impactará positivamente el suministro de importantes instituciones y empresas, entre ellas el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, el Hospital Materno Infantil Presidente Estrella Ureña, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, el Parque Central de Santiago, el Hotel Gran Almirante, Claro Dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Destilería Bermúdez.

EDENORTE informó que los trabajos serán ejecutados mediante una planificación técnica especializada que permitirá realizar la repotenciación sin interrumpir el servicio eléctrico a los clientes abastecidos por la Subestación Gallera T1, minimizando cualquier impacto durante el proceso y reafirmando su compromiso con un sistema eléctrico cada vez más estable, confiable y eficiente.

Con esta inversión estratégica, la distribuidora continúa impulsando la modernización de la infraestructura eléctrica nacional, garantizando mejores condiciones para atender el crecimiento de la demanda y contribuir al desarrollo económico y social de la región Norte del país.