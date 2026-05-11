EDENORTE fortalece redes eléctricas en Rancho Manuel con inversión de casi RD$3 millones

Bartolo García

Puerto Plata.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) informó la ejecución de un proyecto de mejora del sistema eléctrico en la comunidad Rancho Manuel, ubicada en el distrito municipal Estero Hondo, municipio Villa Isabela, provincia Puerto Plata.

La obra contó con una inversión de RD$2,944,623.60 y forma parte de las acciones que desarrolla la empresa para fortalecer la calidad y estabilidad del servicio energético en comunidades rurales de la región Norte.

Los trabajos consistieron en la construcción de 3 kilómetros de red monofásica de media tensión, destinada a sustituir estructuras deterioradas que además atravesaban propiedades privadas, situación que generaba limitaciones y riesgos operativos para el sistema eléctrico.

Como parte de la intervención, EDENORTE instaló un total de 47 postes, reorganizando el tendido eléctrico y optimizando la distribución de la energía para garantizar un suministro más eficiente, continuo y confiable para los usuarios de la zona.

La empresa destacó que el proyecto impacta de manera directa a 170 clientes, quienes ahora cuentan con un sistema eléctrico más moderno y seguro, mejorando así las condiciones de vida y las actividades productivas de la comunidad.

Con esta iniciativa, EDENORTE reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura energética en comunidades rurales, impulsando inversiones orientadas a mejorar la seguridad eléctrica, el desarrollo local y la calidad del servicio ofrecido a la población.