Edenorte fortalece redes eléctricas en comunidades de María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal

San Francisco de Macorís.– En el marco de su plan permanente de optimización del servicio eléctrico, la Gerencia de Mantenimiento del Sector San Francisco de Edenorte llevó a cabo relevantes intervenciones en centros de transformación (CT) y en la rehabilitación de redes eléctricas en comunidades de las provincias María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal, beneficiando de manera directa a más de 270 usuarios, con una inversión que supera los RD$3.0 millones.

En la comunidad de Colorado, perteneciente al municipio San José de Matanzas, en la provincia María Trinidad Sánchez, se ejecutaron trabajos de rehabilitación integral de las redes de distribución, orientados a mejorar la estabilidad y calidad del suministro eléctrico. Antes de la intervención, el sector operaba con un solo transformador y redes en estado deficiente; tras los trabajos, dispone de cinco transformadores, redes completamente renovadas y alumbrado público en las áreas residenciales ubicadas a lo largo de la avenida Nagua–Samaná y sus callejones.

Esta obra representó una inversión de RD$1,184,360.91 e incluyó la instalación de 20 postes con sus respectivas luminarias, además de 532 metros de cableado de media tensión, impactando positivamente a 177 clientes de la zona.

De igual manera, en la comunidad de Monte Adentro, municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, la Gerencia de Mantenimiento desarrolló un segundo proyecto CT enfocado en la recuperación de redes eléctricas, atendiendo la necesidad de mejorar el servicio en un sector que anteriormente funcionaba con un solo transformador y redes deterioradas. Con esta intervención, la comunidad pasó a contar con tres transformadores, nuevas redes de distribución y un suministro eléctrico más estable en la calle principal, el entorno de la escuela y sus callejones.

Este proyecto implicó una inversión de RD$1,977,317.74, la colocación de 34 postes, 915 metros de cableado de media tensión y 1.35 kilómetros de cable triplex, beneficiando directamente a 96 clientes.

La Gerencia de Mantenimiento del Sector San Francisco resaltó que estas acciones forman parte del compromiso institucional de ofrecer un servicio eléctrico más eficiente, seguro y confiable, a través de la modernización de la infraestructura y la disminución de averías en comunidades priorizadas. Asimismo, Edenorte reafirmó su disposición de continuar desarrollando proyectos de mejora en distintas zonas de su área de concesión, como parte de su política de fortalecimiento del sistema eléctrico y atención permanente a las necesidades de los usuarios.