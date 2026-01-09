Edenorte fortalece la iluminación urbana y la seguridad en sectores de Santiago

Bartolo García

La empresa Edenorte Dominicana ejecutó una amplia jornada de mejora del alumbrado público en los sectores La Yagüita del Ejido, Barrio Los Santos y Los Santos Arriba, en la ciudad de Santiago, como parte de su compromiso con la seguridad ciudadana y el desarrollo sostenible de las comunidades.

Los trabajos fueron coordinados por la Gerencia General de la empresa, encabezada por el ingeniero Gustavo Martínez, y se enfocaron en la sustitución de luminarias deterioradas, así como en el reemplazo de bombillos y fotoceldas en puntos estratégicos.

En el sector La Yagüita del Ejido, la intervención se concentró en la avenida Félix María Ruiz, específicamente en el tramo que va desde el área frontal del techado deportivo hasta el parque El Elegido, una zona de alto flujo peatonal y comunitario.

Durante estas labores, los equipos técnicos lograron mejorar significativamente la visibilidad nocturna, contribuyendo a crear un entorno más seguro tanto para residentes como para transeúntes que utilizan esta vía a diario.

De igual manera, en los barrios Los Santos y Los Santos Arriba se desarrollaron trabajos similares, con el objetivo de eliminar puntos oscuros que durante años habían generado preocupación e inseguridad entre los habitantes.

En estas comunidades se procedió a la sustitución de varias luminarias y al cambio de bombillos y fotoceldas, devolviendo la iluminación a calles que permanecían en penumbras y mejorando el entorno urbano.

La intervención fue recibida con satisfacción por los residentes, quienes destacaron el impacto inmediato de la iluminación en la seguridad y el bienestar de las familias.

El presidente de la Junta de Vecinos del barrio Los Santos Arriba, José Rafael Santiago, agradeció públicamente la respuesta de Edenorte ante una problemática que afectaba a la comunidad desde hacía largo tiempo.

“Aquí teníamos muchas lámparas apagadas y mucha oscuridad. Gracias a Edenorte y al ingeniero Gustavo Martínez, ahora gozamos de mayor claridad y el ambiente se siente más seguro”, expresó el dirigente comunitario.

Los comunitarios coincidieron en que la mejora del alumbrado público no solo incrementa la seguridad, sino que también favorece la convivencia, el uso de los espacios públicos y la movilidad en horas nocturnas.

Desde la empresa distribuidora se reiteró que estas acciones forman parte de un plan continuo de mantenimiento y fortalecimiento del sistema de iluminación en toda su zona de concesión.

Edenorte explicó que el alumbrado público eficiente es una herramienta clave para prevenir actos delictivos y apoyar el desarrollo social de los barrios.

Asimismo, la entidad destacó la importancia del trabajo coordinado con líderes comunitarios y juntas de vecinos para identificar las áreas de mayor necesidad y responder de manera oportuna.

La empresa reafirmó su disposición de seguir atendiendo los requerimientos de las comunidades, priorizando aquellas zonas donde la iluminación impacta directamente en la seguridad ciudadana.

Con estas acciones, Edenorte Dominicana consolida su rol como aliada del desarrollo local, impulsando entornos más seguros, iluminados y adecuados para la convivencia en Santiago y toda la región Norte del país.