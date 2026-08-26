EDENORTE fortalece el servicio eléctrico en El Limón con interconexión a subestación de Samaná

Bartolo García

SAMANÁ.– EDENORTE Dominicana puso en funcionamiento la interconexión eléctrica del distrito municipal El Limón con la subestación de Samaná, una iniciativa destinada a reforzar la estabilidad energética y contribuir a mejorar la continuidad y confiabilidad del suministro en esa comunidad.

La obra fue gestionada por el Gobierno central mediante la Gobernación Provincial de Samaná, encabezada por Teodora Mullix Geraldino, y contó con la participación de la Superintendencia de Electricidad (SIE) y el respaldo técnico de EDENORTE para concretar la nueva conexión.

EDENORTE aclaró que la interconexión no implica ningún cambio en la administración ni comercialización del servicio eléctrico en El Limón. Los usuarios continuarán bajo la responsabilidad de la Empresa Distribuidora El Progreso del Limón (EPDL), encargada de la distribución, facturación, cobros, atención de averías y otros servicios relacionados.

La participación de EDENORTE estará limitada a ofrecer soporte energético mediante la subestación de Samaná, desde donde El Limón recibirá respaldo para disponer de un suministro más estable. La conexión también permitirá fortalecer la capacidad de respuesta frente a fluctuaciones y otras situaciones que puedan afectar el abastecimiento de electricidad.

La gobernadora Teodora Mullix Geraldino señaló que la iniciativa busca atender una necesidad prioritaria de los residentes de El Limón y contribuir a mejorar su calidad de vida. Destacó que la coordinación entre las diferentes instituciones permitió materializar una solución orientada a fortalecer la infraestructura energética de la zona.

De acuerdo con las autoridades, el proyecto tendrá un impacto favorable no solo para los hogares, sino también para comercios, emprendimientos y actividades vinculadas al turismo, un sector de especial importancia para la economía de Samaná. La mayor estabilidad del suministro permitirá disponer de mejores condiciones para las actividades productivas y comerciales del distrito municipal.

La interconexión fortalece la infraestructura eléctrica de El Limón sin modificar la relación operativa y comercial de los usuarios con EPDL. Las instituciones involucradas indicaron que continuarán coordinando acciones destinadas a mejorar el servicio energético y respaldar el desarrollo económico y social de las comunidades de la provincia Samaná.