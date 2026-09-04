EDENORTE fortalece diálogo con autoridades y comunidades de María Trinidad Sánchez

Nagua, María Trinidad Sánchez.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) sostuvo un encuentro con autoridades, comerciantes, dirigentes comunitarios y representantes de organizaciones sociales de la provincia María Trinidad Sánchez, como parte de la agenda de diálogo y acercamiento que desarrolla la institución en distintas provincias de su zona de concesión.



La reunión, celebrada en la Gobernación Provincial, estuvo encabezada por la gobernadora Amada López Polanco y el diputado Stalin Vásquez y en representación de EDENORTE participó Gregorio Contreras, acompañado de una comisión integrada por personal técnico y operativo de la empresa.

Durante el encuentro fueron escuchadas las inquietudes de los usuarios relacionadas con la facturación, interrupciones del servicio, baja tensión, alumbrado público, instalación de transformadores, ampliación de redes y electrificación de varias comunidades.



Contreras manifestó que la presencia de la comisión responde al interés de EDENORTE de escuchar directamente las necesidades de la población, evaluar cada caso y asumir compromisos que puedan ser verificados mediante acciones concretas.



Como parte de los acuerdos, la empresa dispuso la revisión de las reclamaciones presentadas durante el último trimestre, con el objetivo de comprobar las lecturas, el funcionamiento de los medidores y el historial de consumo de los clientes.



También serán evaluadas distintas situaciones relacionadas con transformadores sobrecargados y redes deterioradas, entre los casos presentados figura el de una urbanización de 46 viviendas que actualmente recibe energía mediante un transformador de 37.5 kVA, el cual será inspeccionado para determinar si procede su sustitución o la división de la carga.



La comisión de EDENORTE informó, además, que trabaja en un proyecto para mejorar las redes eléctricas de Arroyo al Medio. La intervención sería ejecutada por etapas y contempla una inversión inicial estimada en aproximadamente RD$90 millones.



Durante la reunión también se conoció el caso del Hotel Sinaí, cuyos representantes solicitaron revisar su facturación y la medición de la energía generada mediante paneles solares. EDENORTE remitirá el expediente al área correspondiente para verificar los datos técnicos y ofrecer una respuesta sustentada.



La gobernadora Amada López Polanco y el diputado Stalin Vásquez valoraron la disposición mostrada por la empresa y solicitaron mantener informadas a las autoridades provinciales sobre los resultados de las inspecciones y el cumplimiento de los compromisos asumidos.



Con estos encuentros, EDENORTE procura fortalecer la coordinación con gobernaciones, legisladores, autoridades municipales, sectores productivos y organizaciones comunitarias de las diferentes provincias, facilitando respuestas más cercanas y una planificación basada en las necesidades particulares de cada territorio.



La empresa reafirmó su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación, ofrecer seguimiento a las reclamaciones y continuar desarrollando proyectos dirigidos a mejorar la estabilidad, eficiencia y calidad del servicio eléctrico en toda su área de responsabilidad.