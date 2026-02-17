EDENORTE ejecutará jornada de mantenimiento eléctrico en el Nordeste este miércoles 18

Bartolo García

San Francisco de Macorís.– La empresa distribuidora EDENORTE Dominicana informó que este miércoles 18 de febrero de 2026 desarrollará un amplio programa de mantenimientos programados en distintos municipios y distritos municipales del Sector Eléctrico San Francisco, así como en varias provincias del Nordeste del país.

La jornada técnica tiene como objetivo fortalecer la estabilidad y calidad del servicio energético en la región, mediante intervenciones estratégicas en subestaciones, redes y circuitos de distribución.

Entre los trabajos contemplados figuran mantenimiento general de subestaciones, interconexión de proyectos, adecuación de redes de media tensión, mantenimiento preventivo en aisladores, poda técnica y sustitución de postes.

Estas labores implicarán interrupciones temporales del servicio eléctrico en los circuitos y comunidades previamente detallados en la programación oficial de la empresa.

En cuanto a la Subestación Rincón, la Gerencia de Subestaciones de la Dirección de Distribución realizará mantenimiento general en los circuitos RINC101, RINC102 y RINC103, en horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Los trabajos en Rincón impactarán comunidades del municipio Jima Abajo, incluyendo Jima Arriba, San Bartolo, La Lometa, La Frontera, Loma Miranda, así como el Hospital de Jima, el Centro Médico Jima Abajo, sectores residenciales, factorías, agroindustrias, estaciones de combustibles y establecimientos comerciales.

De igual forma, en la Subestación Fantino se dará mantenimiento general a los circuitos FANT104 y FANT105 en el mismo horario, afectando sectores como Piña Vieja, Centro del Pueblo de Fantino, La Altagracia, Comedero, La Libertad, Urbanización Los Rosarios, Hato Mayor, Sierra Prieta y La Guácara, entre otros.

La Gerencia de Mantenimiento también ejecutará trabajos preventivos en provincias como Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte y Sánchez Ramírez, abarcando municipios como Pimentel, Cenoví, Salcedo, Santa Bárbara de Samaná, Sánchez, Las Terrenas, Nagua, El Factor, Payita y Cevicos.

En Pimentel se realizará mantenimiento preventivo en postes en el circuito PIME101MER, mientras que en Cenoví y Salcedo se efectuarán adecuaciones de redes de media tensión en los circuitos CENO101LCR y SALC104MAD.

En Santa Bárbara de Samaná, Sánchez y Las Terrenas se trabajará en mantenimiento de aisladores, mientras que en Nagua se realizará la interconexión de un proyecto y en El Factor y Cevicos se ejecutarán jornadas de poda técnica preventiva.

EDENORTE explicó que estas acciones forman parte de su plan continuo de modernización del sistema de distribución, orientado a reducir averías, mejorar la capacidad de respuesta ante fallas y garantizar un suministro más confiable para hogares, comercios, industrias, centros educativos y hospitales.

La empresa pidió comprensión a los clientes por las interrupciones temporales del servicio y exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias durante los horarios anunciados, reiterando su compromiso con el fortalecimiento energético y el desarrollo sostenible de la región Norte del país.