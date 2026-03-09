EDENORTE destaca alcance de trabajos eléctricos en San José de Conuco, Tenares; inversión supera los RD$3.6 millones

Santiago. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE Dominicana) destaca que, trabajos eléctricos realizados en la comunidad de San José de Conuco, municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal, forman parte de un proceso de rehabilitación y fortalecimiento de redes de distribución, ejecutado por la Dirección de Distribución a través de la Gerencia de Mantenimiento del Sector San Francisco de Macorís, como parte de su programa de mejora continua del servicio.



La empresa precisó que estas labores no corresponden a una intervención aislada, sino a una continuidad de los trabajos de optimización del sistema eléctrico que desarrolla la institución en distintas comunidades de su área de concesión, con el propósito de elevar la calidad, estabilidad y seguridad del suministro energético a los clientes.



De acuerdo con la información técnica correspondiente al caso CT N30589, el proyecto incluyó la rehabilitación de redes eléctricas, donde los residentes de esta zona ya disfrutan de un servicio eléctrico más estable y robusto, garantizando que la energía llegue con la potencia y calidad que cada hogar merece.



Tras la intervención, la comunidad ahora cuenta con cuatro transformadores instalados, nuevas redes de distribución y mejoras en los sistemas de alimentación eléctrica, impactando directamente sectores residenciales ubicados en la Calle Principal El Coco, San José de Conuco y Ranchito.



La inversión destinada a esta obra asciende a RD$3,641,589.47, e incluyó la instalación de 40 postes, cuatro trasformadores, el tendido de 845 metros de cableado de media tensión y 1.9 kilómetros de red triplex, fortaleciendo así la infraestructura eléctrica que abastece la zona.



Desde EDENORTE, informan que estas mejoras benefician directamente a unos 100 clientes, quienes ahora cuentan con un sistema eléctrico más robusto, confiable y con mayor capacidad para responder a la demanda energética de la comunidad.



A su vez, reitera que, este tipo de intervenciones forman parte de su estrategia de mantenimiento y modernización del sistema de distribución, dirigida a optimizar el servicio y garantizar mayor eficiencia en el suministro eléctrico en las provincias de la región Norte.