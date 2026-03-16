EDENORTE anuncia interrupción eléctrica por mantenimiento en subestación de Salcedo

Bartolo García

La EDENORTE informó que realizará un mantenimiento general programado en la subestación de Salcedo este martes 17 de marzo de 2026, como parte de su plan preventivo para fortalecer el sistema eléctrico en la región Norte.

De acuerdo con la empresa, los trabajos implicarán la suspensión temporal del servicio en los circuitos SALC101, SALC102 y SALC104, desde las 11:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, afectando a unos 21,466 clientes en la provincia Hermanas Mirabal y zonas cercanas.

La Gerencia de Subestaciones explicó que estas labores buscan mejorar la confiabilidad de la red eléctrica, optimizar el funcionamiento de los equipos y reducir posibles fallas en el suministro energético.

Entre las comunidades que se verán impactadas figuran sectores de Villa Tapia como Los Multis, La Ceiba, Los Castillos, Los Polanco, Los Abreu, así como urbanizaciones y barrios como Quesada, Esperanza, Santa Ana, Sabana Angosta, Ranchitos y Coco 1, entre otros.

Asimismo, el mantenimiento alcanzará zonas como Toro Cenizo, El Tablón, Rancho al Medio, Hato, Mangue, la carretera Salcedo–Tenares y el municipio de Tenares, incluyendo áreas residenciales, comerciales y agrícolas.

Entre las infraestructuras que podrían experimentar interrupciones se encuentran centros de salud como el Hospital Dr. Ángel Concepción Lajara, estaciones de combustibles, plazas comerciales, agencias de vehículos, bancas de apuestas y empresas agropecuarias.

También se verán afectados diversos sectores del municipio de Salcedo, incluyendo INVI, Clavijo, El Chucho, Los Cocos, La Amargura, San Antonio, Los Mangos, la Zona Franca de Salcedo, Villa Mirabal y Manolo Tavárez Justo, entre otros.

EDENORTE pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias ocasionadas y exhortó a los usuarios a tomar las previsiones necesarias durante el horario de mantenimiento, asegurando que el servicio será restablecido de manera progresiva una vez concluyan los trabajos.

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