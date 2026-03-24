EDENORTE activa plan de contingencia para garantizar estabilidad del servicio eléctrico durante Semana Santa 2026

Santiago.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) anunció la puesta en marcha de su Plan de Contingencia para la Semana Santa 2026, una estrategia integral que busca garantizar la continuidad y estabilidad del servicio eléctrico durante el asueto, así como ofrecer una respuesta rápida y eficiente ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en la región norte del país.

El operativo, coordinado por la Dirección de Distribución, estará activo desde el 2 al 5 de abril, período en el cual el personal técnico y operativo de la empresa permanecerá en servicio permanente para asegurar el correcto funcionamiento de las redes eléctricas y responder oportunamente a cualquier incidencia que pudiera afectar a los clientes.

La empresa informó que el plan contempla la integración de las distintas gerencias operativas de EDENORTE, entre ellas Energía, Subestaciones, Mantenimiento de Redes y Call Center, con el objetivo de fortalecer la coordinación interna, optimizar la supervisión del sistema eléctrico y garantizar una rápida respuesta ante posibles interrupciones del servicio.

Dentro del plan, la Gerencia de Energía tendrá la responsabilidad de coordinar las operaciones de la red de distribución y la administración del recurso energético, con especial atención a los circuitos que impactan zonas turísticas de la región norte, donde tradicionalmente se registra una mayor demanda de electricidad durante el período de Semana Santa.

Asimismo, la Gerencia de Subestaciones garantizará el adecuado funcionamiento de las subestaciones eléctricas y de los interruptores telecontrolados que forman parte del sistema, asegurando que estos equipos operen de manera eficiente para mantener la estabilidad del servicio eléctrico en toda el área de concesión de la empresa.

Brigadas especializadas y refuerzo en zonas turísticas

El plan también contempla el despliegue de brigadas especializadas y equipos técnicos en diferentes provincias del Cibao, con el objetivo de atender de forma inmediata cualquier avería que pueda registrarse en las redes eléctricas.

Para este operativo, EDENORTE dispondrá de 83 equipos de brigadas distribuidos en distintos sectores, incluyendo unidades con canasto, grúas, brigadas de operación local, equipos de poda y brigadas de trabajos con tensión, que estarán disponibles para dar asistencia en las 14 provincias del Cibao: Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi.

Estas brigadas estarán preparadas para actuar especialmente en áreas de alta movilidad de vacacionistas como las playas desde Puerto Plata hasta Samaná, así como en balnearios y zonas montañosas como Jarabacoa, Jamao y San José de las Matas, donde históricamente se incrementa la demanda energética durante el feriado.

De igual manera, supervisores de mantenimiento de redes y de operación local estarán de turno durante todo el período del operativo, con personal técnico en retén en cada sector para atender cualquier situación que pudiera afectar el suministro eléctrico en la región norte del país.

EDENORTE destacó que con este plan busca garantizar la continuidad del servicio eléctrico y brindar tranquilidad a los ciudadanos, especialmente en una temporada donde aumenta la movilidad de personas hacia distintos puntos turísticos del país.

La empresa reiteró su compromiso de mantener una supervisión constante del sistema eléctrico, apoyándose en la coordinación de sus áreas técnicas y operativas para ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante la Semana Mayor.

Llamado a la prudencia y a la conciencia ciudadana

Desde EDENORTE se hace el llamado a la conciencia ciudadana durante el asueto de Semana Santa, exhortando a la población a actuar con prudencia y responsabilidad para preservar la vida y evitar situaciones que puedan poner en riesgo tanto a las personas como a la infraestructura eléctrica.

La empresa recordó que muchos accidentes de tránsito terminan impactando postes del tendido eléctrico, lo que no solo provoca interrupciones del servicio, sino que también representa un grave peligro para la integridad física de conductores, pasajeros y peatones.

En ese sentido, EDENORTE instó a los conductores a respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y conducir con responsabilidad, contribuyendo así a prevenir tragedias y a mantener la estabilidad del sistema eléctrico durante este período de reflexión y descanso.