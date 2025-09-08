Edeeste invierte RD$500 millones en proyecto de rehabilitación y sustitución de paneles

Santo Domingo Este. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que se encuentra en el proceso de ejecución de un Proyecto de Rehabilitación, Mantenimiento y Sustitución de Paneles en toda su área de concesión con una inversión aproximada de RD$500,000,000.00

Edeeste aseguró que esta inversión permitirá garantizar una eficiente continuidad operativa, fortalecer la seguridad energética, eficientizar el suministro y reducir las pérdidas de energía en sus tres regiones (occidental, oriental y el Este).

Además, la empresa señaló que este proyecto tiene como objetivo intervenir 5,029 paneles, lo que se traduce en un impacto positivo en un total de 50,283 suministros o puntos de entrega de energía. Entre estos figuran viviendas familiares y diversos establecimientos comerciales.

Edeeste puntualizó que la modernización de estos paneles de distribución de energía contribuye a mitigar posibles riesgos de fallos eléctricos, accidentes en perjuicio de los clientes, y posicionar a la empresa en los estándares de cumplimiento internacionales en calidad.

Las intervenciones dieron inicios en los sectores Villa Francisca, Gascue, Colinas del Arroyo II, Residencial El Higüero, Barrio Matty Bisonó, Juan Dolio, 30 de Mayo, Santa Ana, Hazin, Villa Velázquez, Sarmiento, Miramar, Barrio México, Santa Fe, Plan Porvenir, entre otros.

Asimismo, este proyecto de paneles también se está implementando en sectores de San Pedro de Macorís, La Romana e Higüey, en los que la empresa proyecta una mejora significativa de las condiciones del servicio a favor de alrededor de 6,500 clientes.

Edeeste manifestó que con este tipo ejecuciones e inversiones se fortalecen los esfuerzos en la confiabilidad del suministro de la energía, un voltaje de calidad y un servicio eficiente.

Finalmente, la empresa distribuidora reiteró su compromiso con la transparencia en cada uno de los proyectos puestos en marcha dentro de la zona de concesión a su cargo.