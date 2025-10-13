Edeeste inicia repotenciación en subestación San Pedro para mejorar energía

Edeeste inicia repotenciación de la subestación San Pedro en República Dominicana

San Pedro de Macorís, R.D. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) anunció el comienzo de los trabajos de modernización en la subestación eléctrica de San Pedro de Macorís. Esta intervención incluye la instalación de un nuevo transformador de 50 MVA, un equipo clave para fortalecer la infraestructura energética de la región.



Mejoras en la calidad del servicio eléctrico

Con esta actualización, Edeeste busca optimizar la calidad del suministro eléctrico y reducir significativamente las interrupciones causadas por sobrecargas durante los picos de demanda. La incorporación del transformador de alta capacidad permitirá responder de manera más eficiente a las necesidades energéticas de los usuarios en las horas críticas.



Impacto en la estabilidad del sistema eléctrico

La repotenciación de la subestación San Pedro es una medida estratégica para garantizar la estabilidad y continuidad del servicio en la zona este del país. Este avance tecnológico contribuye a minimizar apagones y mejora la experiencia de los clientes residenciales e industriales.

En definitiva, Edeeste reafirma su compromiso con la mejora constante del sistema eléctrico, impulsando el desarrollo energético sostenible en la República Dominicana.

Conexión del transformador a la línea de alta tensión avanza según plan

El domingo pasado, técnicos especializados de la empresa Edeeste realizaron con éxito la conexión del transformador a la línea de alta tensión. Esta intervención forma parte de las labores programadas para poner en marcha el equipo el próximo miércoles.

Estas acciones son clave dentro del plan integral de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica que impulsa Edeeste en toda su zona de concesión. La modernización busca mejorar la calidad y estabilidad del suministro energético para las comunidades atendidas.

Con esta etapa cumplida, la empresa avanza hacia la optimización del sistema eléctrico, garantizando un servicio más eficiente y confiable.

Corte programado en el suministro eléctrico: trabajos de conexión este domingo

Los trabajos de conexión eléctrica están programados para este domingo y tendrán una duración aproximada de tres horas. Durante este periodo, se implementarán medidas operativas especiales para reducir al máximo el impacto en el suministro de energía.

Estas acciones buscan garantizar la continuidad del servicio y minimizar las interrupciones para los usuarios afectados. Mantente informado sobre posibles ajustes en el horario y recomendaciones para afrontar esta pausa temporal en el suministro eléctrico.

Nueva Estación Transformadora mejora la estabilidad eléctrica en San Pedro de Macorís

Con la puesta en marcha de este nuevo transformador eléctrico, decenas de comunidades en San Pedro de Macorís experimentarán una mejora significativa en la calidad y estabilidad del suministro eléctrico.

Este avance beneficiará directamente a los usuarios residenciales, así como a los sectores comerciales e industriales de la región. La modernización del sistema eléctrico local garantiza un servicio más confiable y continuo para todos los habitantes y empresas de la zona.

Sectores afectados: listado completo de zonas impactadas

Entre los sectores afectados se encuentran Bella Vista, Villa Progreso, Miramar, Juan Dolio, Los Llanos, Santa Fe, Villa Olímpica y Barrio Enriquillo.

Además, también se reportan impactos en Punta de Garza, Villa Hermosa, México, Las Flores, La Sabana, Villa Magdalena, Placer Bonito, Villa Faro y Villa Blanca, entre otros.

Estas áreas representan las comunidades más afectadas, lo que destaca la magnitud del impacto en diversas localidades.

Edeeste Reafirma su Compromiso con el Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional

Edeeste, una de las principales empresas distribuidoras de energía en el país, reafirma su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. Su objetivo es ofrecer un servicio cada vez más confiable, continuo y eficiente a todos sus clientes.

Este compromiso refleja la apuesta de Edeeste por mejorar la calidad del suministro eléctrico, garantizando la estabilidad y seguridad energética en las zonas bajo su cobertura. Así, la empresa contribuye al progreso energético y al bienestar de las comunidades que atiende.