Acerca de Eddy Herrera:

Edith José Herrera De Los Ríos, mejor conocido como “EDDY HERRERA” El Gigante del Merengue, nació en Santiago de Los Caballeros, República Dominicana un 30 de abril, bajo el signo de Tauro.

A muy corta edad, cuando apenas tenía 7 años, se notaba su inclinación y pasión por la música. A los catorce años, participó por primera vez en un festival de la voz de su ciudad natal, logrando ganar el segundo lugar. Luego de tres años, participó en su segundo festival de la voz y logró obtener el primer lugar. Después de haber ganado, conoció al maestro Wilfrido Vargas, quien le ofertó ser parte de los cantantes de su agrupación. Tres meses después de haber ingresado a la orquesta de Wilfrido Vargas (1985), grabó su primer merengue titulado “EL Jardinero”, el cual se convirtió en un exitazo intercontinental, luego “La Medicina” y posteriormente “El Loco y La Luna”. Eddy permaneció en la agrupación del maestro hasta enero de 1990, fecha en la cual decidió formalizar su propio proyecto independiente.

Herrera es uno de los artistas merengueros con más reconocimientos en toda Latinoamérica, y por ello, es considerado uno de los más exitosos de nuestro país, llevando en alto la bandera dominicana y el merengue. Podemos nombrar algunos de sus éxitos: Carolina, La Bailadora, Si Tú Te Vas, Me Sabe A Poco, La Ultima Vez, El Idiota, Pégame Tu Vicio, Tú Eres Ajena, Como Llora Mi Alma, A Dormir Juntitos Liz Freitez ft. Eddy Herrera, Culpables, Cómo Hago, Lo Perdí Todo, Vida Loca, Ahora Soy Yo, Me Siento Bien, Tu Boquita Ft. Mozart La Para, Tú Me Tienes Mal, Para Toda La Vida, No Me Lo Creo ft. Manny Cruz, Ha Llegado el Amor, entre otros.

Entre los países más frecuentados cada año por el artista están: Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador, Venezuela, Honduras, Guatemala, Aruba, Salvador, Nicaragua, Curacao, Estados Unidos y algunos países de Europa. En el año 2015 Herrera fue elegido como uno de los jurados internacionales del famoso Reality “Idol Colombia”, transmitido por la cadena de televisión RCN de Colombia, en la ciudad de Bogotá, en donde compartió como jurado en el Set con Rosario Flores, Peter Manjarrés y Alejandro Villalobos.

El Gigante del merengue como también se le conoce en el ruedo artístico, ha sido nominado en varias ocasiones a los Latin Grammy, Premio Lo Nuestro y Premios BillBoard. Herrera ha participado en 17 Carnavales de Barranquilla, Colombia y ha logrado ganar 8 veces el prestigioso Premio “Congo De Oro” Eddy ha grabado 15 Producciones Discográficas y en el mes de mayo del 2020 lanzó su Disco número 15 titulado “AHORA” y por este, logró la nominación por quinta vez de los prestigiosos Latin Grammy en la categoría “Best Tropical Album Merengue / Bachata” Herrera promete seguir brindando a todos sus seguidores música de buen gusto, sabor y mucha calidad hasta que Dios le permita seguir haciéndolo con dignidad, entrega y respeto en un escenario.