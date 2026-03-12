Eddy Alcántara disertará en Argentina sobre los derechos del consumidor turístico

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, participará como orador principal en un importante escenario internacional que se celebrará en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde abordará la evolución de las normativas destinadas a garantizar y fortalecer los derechos del consumidor turístico en el contexto global actual.

El funcionario dominicano tendrá una intervención destacada en el Segundo Congreso Internacional de Consumo y Turistas, organizado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.

El evento reunirá a autoridades gubernamentales, especialistas en derecho del consumo, académicos y representantes de organismos internacionales, consolidándose como un espacio de alto nivel para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de protección al consumidor.

En su intervención, el titular de Pro Consumidor enfatizará la importancia de que los Estados adopten mecanismos que garanticen transparencia, información clara y acceso a soluciones efectivas ante conflictos derivados de servicios turísticos, especialmente en escenarios transfronterizos.

Presentación del SIDIP 3.0

Como parte de su agenda oficial en Argentina, el titular de Pro Consumidor presentará la plataforma tecnológica SIDIP 3.0 (Sistema de Información de Derechos de los Consumidores y Comparación de Precios), una herramienta innovadora desarrollada durante su gestión y proyectada para su implementación en varios países iberoamericanos en el presente año.

El SIDIP 3.0 permite a los consumidores comparar precios por unidad de productos esenciales de la canasta familiar, facilitando decisiones de compra más informadas, promoviendo la competencia leal en los mercados y contribuyendo a la economía de los hogares.

La plataforma ha despertado interés no solo en la región iberoamericana, sino también en otras latitudes, debido a su potencial para fortalecer la transparencia comercial y empoderar al consumidor mediante el acceso a información confiable y actualizada.